El escritor José María Paz Gago gana XV Premio de Periodismo de la FMCCB de Cáceres

El escritor, gestor cultural y profesor universitario José María Paz Gago ha resultado ganador del XV Premio de Periodismo de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros (FMCCB) de Cáceres por su artículo titulado 'Cáceres, ciudad del ensueño', publicado en ABC Galicia, el día 29 de diciembre de 2023.



En concreto, el jurado ha decidido también conceder una Mención de Honor al trabajo presentado por Ana Isabel Zafra, titulado 'De encinas y hogares', publicado en el Diario Hoy el 2 de agosto del año pasado.



El paseo de Robert Walser, el paseo de Walter Benjamin inauguran un territorio que Paz Gago utiliza en este artículo para hablar de la ciudad de Cáceres. Andar por ella como una forma no solo de ver su belleza artística, su ciudad monumental declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sino hacer de esa belleza una experiencia interior.



Paz Gago escribe un artículo de miradas, de contemplaciones que son vivencias en las que atraviesa la puerta de la muralla cacereña para que la mirada descanse de tanto ajetreo diario viendo el urbanismo de estas calles donde las distintas culturas se cruzan entre palacios y torres.



Hace un canto a Cáceres en lo que tiene de universal, de excelente, de ciudad que ha desafiado al tiempo, según informa la fundación en una nota de prensa en la que asegura que el artículo ganador "es un trabajo muy documentado, pero donde la documentación no es pasto de eruditos, sino vida de un viajero que invita a otros viajeros a tener una experiencia insoslayable".



El acto de entrega del premio, dotado con 10.000 euros, será el próximo jueves 15 de febrero en la sede de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero, que creó este premio para difundir los atractivos de la ciudad de Cáceres y premiar el mejor artículo o reportaje en prensa escrita o digital, radio o televisión relacionado con la ciudad y que pusiera de relieve sus valores sociales, humanos, medioambientales, culturales, artísticos o monumentales, con el fin de dar a conocer más la ciudad y afianzarla como destino turístico.



La presente edición está patrocinada por el Ayuntamiento de Cáceres y colabora la Asociación de Periodistas de Cáceres. En las catorce ediciones anteriores fueron galardonados Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Troy Nahumko, Juan José Ventura (Mención de honor), Juan Manuel de Prada, Carmen Posadas, Carlos Marzal, César Antonio Molina, Antonio Colinas, Diego Doncel, Antonio Lucas, Rosa Montero, Fernando Rodríguez Lafuente, Eladio Pascual Pedreño y Mercedes Monmany.



El jurado está presidido por María Justina Guisado, presidenta de la FMCCB, junto con Javier Álvarez Amaro, presidente de la Asociación de Periodistas de Cáceres (APC); la periodista Paula Almonacid en representación de Ayuntamiento de Cáceres; El escritor Diego Doncel, así como representantes de diversos medios de comunicación regionales.



JOSÉ MARÍA PAZ GAGO



José María Paz Gago es escritor y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidade da Coruña. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y ha sido profesor visitante, entre otras, en la Universidad de California-Santa Bárbara, Universidad Ca Foscari de Venecia o Paris3-Nouvelle Sorbonne.



Es presidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica y vicepresidente de la International Association for Semiotic Studies. En el ámbito literario se ha especializado en la obra cumbre de Cervantes, el Quijote, y en los escritores gallegos de expresión castellana como Emilia Pardo Bazán, Ramón María del Valle-Inclán o Camilo José Cela, a quienes ha dedicado diversos estudios.



Finalista del premio Nacional de Periodismo Julio Camba, ha recibido los premios Pérez Lugín y el Álvaro Cunqueiro de Periodismo Gastronómico. Es autor de la novela La máquina de la eternidad (A Coruña. Hércules, 2022) y ha publicado cinco poemarios, entre los que se puede citar Manual para enamorar princesas (Madrid, SIAL, 2005, Premio Internacional Cartago de Poesía) o Expulsión del paraíso, entre otros. Colabora con ABC y con la Voz de Galicia.