Melendi ofrecerá el 27 de junio en Badajoz uno de los conciertos de la Feria de San Juan

Ep.



El cantante Melendi se suma al cartel de la Feria de San Juan de Badajoz con un concierto enmarcado en su gira '20 años sin noticias' el jueves, 27 de junio, en el Auditorio del Recinto Ferial.



Las entradas para el concierto, en el que ofrecerá parte del repertorio de sus primeros discos, alguna de las cuales "no ha cantado desde hace más de 15 años", se pondrán a la venta desde este viernes, 2 de febrero, a partir de las 10,00 horas en la web del cantante.



Sobre la gira '20 años sin noticias', la productora ha señalado en nota de prensa que "sigue recogiendo éxitos" con una "espectacular acogida" que obtuvo en 2023 de más de 185.000 personas, por lo que este 2024 "sigue imparable para el artista asturiano".



En este sentido, ha asegurado que la demanda por ver a Melendi en esta nueva gira "sigue in crescendo y nadie se quiere perder volver a escuchar en directo los grandes éxitos que catapultaron al artista al éxito internacional".



Durante el anuncio de esta nueva gira, el cantante ha afirmado que comprobaron que las canciones que "creía caducadas están más vivas que nunca" y que ello ha conseguido "que sea la gira más divertida de los últimos años".



Al mismo tiempo, tanto el equipo como el artista asturiano han confesado que se encuentran "absolutamente sobrepasados por la aceptación, el cariño y la energía" que los espectadores comparten con ellos "noche tras noche".



La gira '20 años sin noticias' continuará su andadura todo 2024 recorriendo, no solo por todo el territorio nacional, sino que dará el salto Latinoamérica y Estados Unidos, donde las primeras fechas ya han sido anunciadas.