Cáceres busca acercarse a Portugal para conseguir ser Capital Europea de Cultura en 2031

La ciudad de Cáceres quiere acercarse a Portugal y darse a conocer en el país vecino de cara a su candidatura como Capital Europea de la Cultura en 2031, algo en lo que jugará un papel importante el Museo Helga de Alvear, cuya directora, la portuguesa Sandra Guimarâes, servirá como nexo de unión para difundir las bondades de la capital cacereña entre los lusos.



Así lo ha indicado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, tras la reunión que ha mantenido este miércoles con la directora del museo de arte contemporáneo que será uno de los bastiones de la candidatura cacereña, que se registrará formalmente en 2025 cuando se abra el periodo de presentaciones.



"Nos tiene que ayudar a acercarnos al país hermano de Portugal, nos tiene que ayudar a salir no solo de la ciudad de Cáceres hacia Madrid, sino acercarnos a Portugal y acercarnos a Lisboa", ha señalado el regidor que cree que Sandra Guimarâes jugará "un papel fundamental" en esa difusión de la ciudad. "Le he pedido que nos ayude a dar a conocer Cáceres y abrir esa frontera con el país hermano de Portugal que tenemos escasamente a una hora de nuestra ciudad o a tres horas el caso de Lisboa", ha incidido.



Mateos ha recalcado que el ayuntamiento trabajará conjuntamente con instituciones como el Museo Helga de Alvear en este año 2024 que "va a ser un año especialmente importante" de cara a conformar esa candidatura, para la que ya se están redactando los estatutos del consorcio que gestionará todo lo relacionado con la candidatura cacereña.



También se contará con una oficina técnica para encauzar este proyecto que "tiene que ser un proyecto de ciudad y un proyecto regional", ha incidido el regidor. De hecho, ese consorcio estaría conformado por varias instituciones como al propio ayuntamiento, la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres y, se está recabando también el apoyo de la Diputación de Badajoz, "para que, cuanta más instituciones estemos en ese proyecto, sea un proyecto más sólido y un proyecto que debe estar por encima de las ideologías".



"Es un proyecto de los ciudadanos, es un proyecto de la sociedad, en este caso cacereña y extremeña, y así lo estamos intentando trasladar a las instituciones y está teniendo una gran acogida. Así fue con la candidatura que se presentó para el año 2016, creo que así tiene que ser para el año 2031 y así es en la mayoría de las ciudades", ha recalcado el alcalde en declaraciones a los medios tras la reunión con la directora del Museo Helga de Alvear.



Respecto a la importancia que jugará el propio museo en la candidatura el alcalde ha recordado que uno de los proyectos estratégicos que incluyó en su programa electoral, es la reordenación del entorno del centro cultural, en concreto el eje Plaza Marrón-Camino Llano, con el objetivo de "dignificar el entorno del museo".



Así, ya se han redactado las bases para la licitación, por lo que, "en cuanto a finales de enero el presupuesto entre el vigor, vamos a licitar la redacción del proyecto y la asistencia técnica para que en 2024 tengamos el proyecto en sí y podamos licitar la obra", ha avanzado Mateos.



Asimismo, las obras del almacén del museo marchan "a buen ritmo" y esperan estar listas este año en unos seis o siete meses, tal y como ha avanzado su directora, que ha destacado su deseo de "poner a Cáceres en el mapa del mundo de la cultura y del arte, trabajando con artistas nacionales e internacionales y proyectos ambiciosos", ha agregado. Cuando esta instalación esté terminada toda la colección de Helga de Alvear podrá almacenarse en Cáceres.



"Mi intención es siempre trabajar desde Cáceres con artistas que no son solo de aquí, que son nacionales e internacionales y tenemos proyectos ambiciosos", ha avanzado la directora, que ha recordado que el primero de estos proyectos se pondrá en marcha el día 25 de enero con la inauguración de una exposición del artista portugués Carlos Bunga, quien hará una obra nueva monumental para el espacio del museo y realizará una visita comentada a su propia obra.