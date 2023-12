La Casona de Casas de Belvís convertida en un espacio de arte contemporáneo

La Casona de Casas de Belvís (Cáceres) ha abierto sus puertas al público convertida en un espacio de arte contemporáneo gracias a Contenedores de Arte.

Cabe destacar que, más de veinte artistas, que han contado con la colaboración de la población de la zona, han sido los responsables de esta transformación.

En la presentación, han estado presentes el alcalde de Belvís de Monroy - Las Casas, Fernando Sánchez Castilla, la directora de gestión y directora del área de Cultura de Aupex, Mónica Calurano y Marta del Pozo, respectivamente, y el director artístico del proyecto, Marce Solís.

También han asistido algunos de los artistas que han transformado el espacio, que han presentado su obra a las personas asistentes, así como personas que han participado en alguno de los talleres que se han desarrollado en las últimas semanas.

Así, y desde este mismo viernes, es posible visitar el espacio y las personas interesadas pueden contactar con el ayuntamiento o con el Centro de interpretación para concertar una cita.

En total, son seis los proyectos artísticos que han convertido la antigua casa señorial de esta pedanía de Belvís de Monroy en una galería de arte contemporáneo bajo la dirección artística de Marce Solís.

Han participado cinco artistas, un numeroso grupo de personas del CoroDelantal, además de personas de la localidad y de otros lugares cercanos con el fin de contribuir a la creación de las obras artísticas seleccionadas.

El listado de obras y artistas es 'A bordo', de Sonia Megías y CoroDelantal; 'Cohesión 3.0', de Fernando Cancho; 'El fresco es nuestro', de Tía Homes; 'El pueblo unido ante el mal', de Juan Francisco Rico; la obra colectiva 'Extremadura vaciada' y 'We all bleed the same' (When & How) de Elia Núñez Bárez.

Para el desarrollo de algunas de estas obras o como complemento a las mismas, se han desarrollado dos talleres que han involucrado a vecinos de la localidad, dando como resultado no solo la propia experiencia y aprendizaje de la participación en los talleres, sino que además ha enriquecido el proyecto artístico con las aportaciones de todas ellos a las propias obras.

Concretamente, se trata de los talleres 'Bordar una partitura', impartido por Sonia Megías y CoroDelantal, que ha dado como resultado la partitura a cuatro voces bordada y 'El fresco es nuestro', impartido por los integrantes de Tía Homes, que ha dado como resultado una intervención en el interior de La Casona (hall y habitación).

De este modo, se logra una de las máximas de este proyecto, que es involucrar a la ciudadanía en la transformación de espacios que hasta ese momento estaban abandonados o en desuso para dotarlos de una nueva vida dando tanta importancia al resultado final como al proceso de transformación.

Con la inauguración del Contenedor Arte de Casas de Belvís, se concluye la duodécima edición de este proyecto, que hasta la fecha ha transformado 47 espacios.

MUSEOS DONDE NO HAY MUSEOS

Contenedores de Arte es una iniciativa que apuesta firmemente por la promoción del arte y de los artistas plásticos y visuales de la región, la participación ciudadana, el desarrollo de capacidades creativas y la recuperación y rehabilitación de espacios abandonados o en desuso, dotándolos de un nuevo sentido y una nueva vida.

En el marco de este proyecto, se transforman espacios públicos abandonados o en desuso para convertirlos en centros de arte. Bajo el lema de 'Museos donde no hay museos', el objetivo es transformar -mediante diferentes procesos creativos y con la participación de artistas locales y nacionales- espacios abandonados o en desuso de las localidades participantes para convertirlos, temporal o permanentemente, en galerías de arte contemporáneo, espacios de arte, espacios intervenidos o lugares abiertos a la población y a la creación.