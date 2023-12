El Encuentro de Corales en Navidad llega a Cáceres con la actuación de tres formaciones

Ep.

El Encuentro de Corales en Navidad, que organiza cada año la Federación Extremeña de Corales (Fecoex), ha elegido la ciudad de Cáceres para llevarlo a cabo con motivo del 120 aniversario de la creación del Orfeón Cacereño y como homenaje a esta agrupación que será una de las participantes.



Así, el próximo 28 de diciembre a las 20,00 horas en el Gran Teatro de Cáceres se podrá disfrutar de la actuación de la Coral In Pulso, Coral Emérita y el Orfeón Cacereño, con entrada libre hasta completar el aforo.



La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y el patrocinio de la Diputación de Cáceres y ha sido presentado este miércoles por la jefa de Cultura y Deportes de la institución provincial, Ada Salas, acompañada del concejal de Cultura, Jorge Suárez y el presidente del Orfeón Cacereño y representante de Fecoex, Juan Carlos Bravo.



Salas animado a acudir a "una noche festiva en torno a la Navidad" que tendrá como protagonista destacado el villancico en las voces de las corales.



Así, la Coral In Pulso (Cáceres) con la dirección de María Luz Orozco Vellé; la Coral Augusta Emérita, con su director F. Javier Gómez Hurtado y el Orfeón Cacereño con la directora María Castillo Ventosa, serán quienes pongan voz a un amplio repertorio de villancicos, algunos tradicionales y otros propios de municipios cacereños como Bienvenido a nuestros valles, un villancico de Guadalupe que será interpretado por In Pulso; Pastores de Extremadura por Coral Augusta Emérita o Nana Extremeña del Orfeón Cacereño.



Ada Salas ha subrayado el carácter social de las actuaciones de los coros, ya que representan "ese cantar al unísono en un coro, con la sensación de que uno se funde con los demás y que es capaz de hacer algo que una persona sola no podría hacer, esa sensación de apoyarse en los demás para crear arte".



En su intervención, ha recordado la labor de la Diputación de Cáceres de llevar la cultura a todos los rincones de la provincia como lo hace la Federación Extremeña de Corales, que cuenta con una dotación económica de 29.000 euros aportada por la diputación cacereña.



Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha resaltado que esta iniciativa "marca la línea a seguir" en la ciudad que optará a la capitalidad cultural europea en 2031.