Cultura destina 50.000 euros en ayudas a proyectos de edición de libros en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la resolución por la cual la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes concede 53.408 euros en ayudas destinadas a la edición de libros en Extremadura.

En concreto, serán 14 los proyectos beneficiados de estas subvenciones, que recibirán como máximo 4.000 euros cada uno, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.

Así pues, estas ayudas tienen como objetivo la edición de libros, con el fin de potenciar el sector editorial de Extremadura y enriquecer el patrimonio bibliográfico de la región.

Además, dichas ayudas pretenden apoyar las iniciativas que surjan en el ámbito de la producción editorial extremeña y contribuir al desarrollo económico de Extremadura.

Igualmente, según aparece publicado en el Anexo I de la citada resolución, los proyectos beneficiarios de las ayudas son 'Emboscado' y 'La industrial textil en Hervás' que edita Ediciones del Ambroz; 'El comienzo de las cosas', 'Huérfanos de paz' y 'Río Cárdeno', promovidas por Ana María Crespo Villareal.

A estos, hay que sumarles 'Diario de Sueños: Cartas II', 'Antología de Relatos' y 'Your name', de Francisco Javier Martínez Flores; 'Memoria en conserva', de Leticia Ruifernández Nogués; 'Las atrocidades del franquismo camino de Madrid (1936)' y 'Omega', de Juan David Matías Marcos y 'El libro de las despedidas', 'Antonio' y 'Los árboles no huyen', de Editorial Periférica de Libros.