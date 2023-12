La neocueva de Maltravieso en Cáceres reproducirá el 60% de la cueva original

La concejala de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha anunciado la nueva licitación para el diseño y la construcción de la neocueva de Maltravieso, que finalmente reproducirá el 60 por ciento de sus galerías.

El concurso, cuyos pliegos se redactaron a principios de este año, ha quedado desierto ante la incapacidad de las tres empresas de acometer el proyecto global por importe de 1.779.630 euros, en este caso aportados por el programa europeo Next Generation.

Según Preciados, el anterior equipo de Gobierno hizo una "mala previsión" a la hora de cuantificar el coste de la obra, y ahora "la realidad se ha impuesto y las tres empresas que se presentaron al concurso han coincidido en señalar que por 1,7 millones de euros es imposible reproducir todas las galerías de la cueva de Maltravieso".

Para solucionar este problema, se ha mantenido una reunión con la directora general de Turismo, los técnicos del ayuntamiento y de la Junta de Extremadura y la consultora del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para abordar la situación del proyecto.

Ante la "imposibilidad" de la construcción de la cueva entera, con todas sus galerías por 1,7 millones de euros de los fondos Next Generation, se ha decidido reproducir el 60% de la cueva original, incluyendo las más importantes.

Preciados ha explicado que, para cumplir con las condiciones de los fondos Next Generation, no era condición sine qua non tener que reproducir la cueva entera; tal y como decidió el equipo de Gobierno anterior.

El nuevo pliego de condiciones técnicas sólo difiere del anterior en el punto en el que se especifican las estancias a construir. El objetivo, por lo tanto, es construir la réplica indicada, de manera que, tras su montaje y acabados, el centro cuente con "una reproducción a tamaño natural del espacio principal de la cueva y sus salas-pasillos laterales-galerías secundarias".

Además, las pinturas de las galerías que no sean objeto de reproducción en la neocueva, se expondrán igualmente en el espacio museístico resultante.