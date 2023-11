Un libro recorre los dos siglos de historia de la Diputación de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz ha acogido este jueves la presentación del libro ‘La Diputación de Badajoz, dos siglos de patrimonio, arte y cultura al servicio de la provincia’.

Al acto han asistido el presidente de la Institución provincial, Miguel Ángel Gallardo; el autor de los textos de la publicación, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura (UEx), Francisco Javier Pizarro; el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza; diputados y diputadas provinciales, alcaldes y otras personalidades académicas y culturales.

A lo largo de sus dos siglos de historia, la Diputación de Badajoz ha trabajado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia, desarrollando proyectos de gran alcance y retos trascendentales. La cultura no ha sido ajena a este afán, haciendo región y contribuyendo a su desarrollo.

De ahí que entre el patrimonio arqueológico y arquitectónico, el trabajo recoge capítulos sombre el yacimiento de La Cocosa; los castillos de Alange o de Villalba de los Barros; la Casa Maestral (Palacio Episcopal) de Llerena; el convento de Los Descalzos de Mérida; el Hospicio real de La Piedad y el Hospital de San Sebastián; el Palacio Provincial; los conservatorios Superior ‘Bonifacio Gil’ y Profesional ‘Juan Vázquez’; el MUBA; además de otros museos, salas de exposiciones y centros de interpretación.

Así pues, en su intervención, el responsable de los textos ha comenzando diciendo que solo se quiere y valora lo que se conoce, por lo que este proyecto de investigación sobre el patrimonio artístico y la política patrimonial de la institución “viene a cubrir un vacío existente que va dirigido al gran público”.

Entre los asuntos fundamentales que recoge la publicación, Francisco Javier Pizarro se ha referido a la política de la Diputación pacense en la conservación de edificios históricos y yacimientos arqueológicos, en muchos casos imprescindibles “para evitar su deterioro y expolio”.

O el patrocinio de monumentos públicos, como los dedicados a José Moreno Nieto, Zurbarán, la batalla de La Albuera o Hernán Cortés en Medellín, sin olvidar a otros fuera de la región como el de Concepción Arenal en Madrid, según informa la Diputación pacense en una nota de prensa.

También, Pizarro ha hablado del impulso de la creación plástica y adquisiciones de arte, patrocinando a artistas locales y fomentando la creación a través de becas y ayudas. O el patrocinio de artes escénicas y musicales, como los conservatorios, festivales como el de Mérida, e investigaciones y creaciones literarias.

No ha olvidado el autor sus referencias al Centro y la Revista de Estudios Extremeños, o al MUBA, lo que ha desembocado en que “la Diputación se ha hecho con un bagaje patrimonial de edificios fundamentales, como el de Promedio, museos y salas de exposiciones y artesanía”.

"AUTÉNTICA JOYA BIBLIOGRÁFICA"

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, ha calificado el libro como una "auténtica joya bibliográfica" que se ha ido cocinando en el último año y medio y que ya es una realidad, tal y como informa la Institución provincial pacense en una nota de prensa.

Según sus palabras, esta nueva publicación adquiere un especial significado ya que envuelve buena parte de la historia de esta institución. Hacerlo realidad es dar valor al patrimonio de la Diputación, “para utilizarlo institucionalmente y para el conocimiento del verdadero valor de la institución tras 200 años de historia”, ha manifestado.

Y es que “aquello que no se conoce no se valora”, ha reiterado el presidente, añadiendo que “también es cierto que no sabemos del valor de algo hasta que lo perdemos”.

Por ello, “es importante defender lo que nos identifica, crea valor y esperanza de vida para la gente”, ha indicado Gallardo, para quien es una forma “de que nos queramos un poco más, valorando lo que tenemos dentro, aquí, en nuestra provincia”.

Tras reconocer al equipo que ha dado forma a este trabajo, el presidente ha defendido la adaptación a los tiempos para seguir siendo beneficiosos para la sociedad. En este punto se ha referido a la Casa Cuna, hoy residencia universitaria, como espacio para albergar el talento y “hacer de esta tierra un espacio para la oportunidad”.

O el chalet inclusivo de Chipiona para el disfrute de niños y jóvenes. O el mismo edificio del Hospital Provincial que ha encontrado su razón de ser para la ciudad, la sociedad y la provincia.

“Es un reconocimiento a la ciudad que nos acoge”, ha subrayado, y que ahora está abierto a todo el mundo con su programación de actividades semanales.

El libro, estima Gallardo, “representa y encierra todo lo que está en muchos lugares”, una joya “que merece la pena obsequiar para que nos conozcan en España y en el mundo”.

Para concluir, el presidente ha garantizado que la Diputación va a trabajar en algo esencial: la contribución “a hacer región y país desde Badajoz”. En definitiva, esta nueva publicación apuesta por la conservación del patrimonio, por el arte o la cultura para dar a conocer el trabajo, de forma asequible, que se ha hecho en este ámbito durante dos siglos.

Eso sí, Miguel Ángel Gallardo no se ha olvidado de los responsables de la publicación, dando la enhorabuena a su autor, Francisco Javier Pizarro, por su gran labor de estudio e investigación, al apoyo gráfico de Santiago Rodríguez, y a la coordinación técnica de Nieves Moreno, que fue quien le planteó la posibilidad de realizar inicialmente este trabajo compendio del patrimonio de la institución, sin olvidar a M.ª Teresa Rodríguez, directora del MUBA, y Alejandro Mendoza.

“Un gran equipo para una gran obra”, ha enfatizado. La portada del libro se ilustra con las pinturas de Adelardo Corvasí del salón de plenos de la institución provincial que cumplen 100 años.