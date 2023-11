El programa 'Ritmo y cadencia' lleva el flamenco, copla y fado a 20 municipios cacereños

Ep

Una veintena de municipios cacereños disfrutarán del 17 de noviembre al 17 de diciembre de espectáculos de copla, flamenco y fado con el programa 'Ritmo y cadencia', que pone en marcha la Diputación de Cáceres en su quinta edición, para llevar estos géneros musicales a todas las comarcas de la provincia.



La programación la componen once espectáculos de flamenco, tanto de baile como toque y cante; dos de copla; tres montajes teatrales, y dos de fados, así como otros de fusión centrados en dos de los ritmos más arraigados en la región, como puede ser la copla y el flamenco, al que también se suma este año el fado.



La cita comenzará este viernes, día 17, en Alcántara con el espectáculo de flamenco fusión de Celeste Montes y concluirá un mes más tarde, el 17 de diciembre en Hervás con el montaje Mujeres Mediterráneas.



El resto de municipios que visitará el programa son Ahigal, Almaraz, Campo Lugar, Casar de Cáceres, Malpartida de Plasencia, Ceclavín, Garganta la Olla, Guadalupe, Madrigalejo, Miajadas, Moraleja, Navas del Madroño, Pinofranqueado, Riolobos, Segura de Toro, Serradilla y Santiago de Alcántara.



Entre los artistas que participan en este programa están La Chispa (Premio Grammy 2022), Celeste Montes, Irene Gontán, Jesús Custodio, Pedro Peralta, Antonio Reyes, Malquerer, Solima, Carmen La Parreña, Alberto Moreno, Jorge Goes, Celia Romero, Caty Palma, Zaira Gómez, Míriam, Juanma moreno o el quinteto Ostalinda.



En la presentación del programa, Carmen La Parreña agradeció a la diputación cacereña que apueste por el flamenco en todas sus disciplinas, en el cante, en el toque, en el baile, y destacó que la programación cuenta con el 95% de artistas extremeños.



"Creo que eso es muy de valorar, muy de agradecer, porque no siempre quien programa apuesta por lo extremeño", dijo la artista que añadió que "el flamenco es extremeño, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras raíces, y así es, porque están reconocidos nuestros jaleos y nuestros tangos extremeños".



La Parreña estará el día 2 de diciembre en Guadalupe con su espectáculo 'Ellas', que es un espectáculo flamenco solo de mujeres, que pretende "reivindicar el empoderamiento de la mujer en este tiempo tan necesario, porque también, desafortunadamente dentro del flamenco ha habido mucho machismo y la mujer siempre ha trabajado en un segundo plano", dijo.



"Y es hora ya de que se sepa que hay mujeres que tocan guitarra, que tocan cajón, que bailan y que cantan, y no hace falta que estemos en un segundo plano", concluyó.



Con 'Ritmo y cadencia' la diputación cacereña estrena su programación cultural de otoño que continuará con otras propuestas a lo largo del año tanto musicales como de otras disciplinas artísticas con el objetivo de fomentar el sector de las artes y contribuir a la dinamización y el desarrollo de las zonas rurales.