Las obras de la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres concluirán antes del verano

Ep.

Las obras de reforma de la Casa de los Caballos y el jardín del Museo de Cáceres concluirán antes del verano y la previsión es que después se traslade la reforma al edificio de Las Veletas, donde se llevará a cabo esta segunda fase de la reforma integral que convertirá a este centro en un museo del siglo XXI.

Según ha indicado este martes el director del museo, Francisco Cerezo, se "está cumpliendo el calendario de manera estricta", por lo que cuando comience la segunda fase se contará con un plazo de ejecución de 19 meses y, si la sobras siguen el ritmo previsto, se podría inaugurar la reforma del museo a finales de 2025 o principios de 2026.

"Se están interviniendo ya los espacios interiores de la Casa de los Caballos con la previsión de que, cumpliendo calendario, que vamos cumpliendo, a finales de junio o julio, antes del verano, Caballos pueda estar ya resuelto y podamos entrar a trabajar aquí en Veletas", ha dicho el director.

Cerezo ha destacado el esfuerzo por parte del personal del museo, ya que esta reforma conlleva un trabajo previo importante, y también ha ensalzado la labor de la empresa, del Ministerio de Cultura y de la Junta de Extremadura, para sacar todo esto adelante, "que es un proyecto coral", ha dicho.

Así se ha pronunciado este martes a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación del cuadro 'Altar' de Eugenio Hermoso, que es una cesión del Museo Nacional de Reina Sofía, del Ministerio de Cultura, en colaboración con la Junta de Extremadura y que va a pasar a formar parte del depósito del Museo de Cáceres de forma temporal durante cinco años, según ha explicado el director general de Cultura, Francisco Palomino, que ha asistido a la presentación de la obra.

"Esto forma parte de esa búsqueda que se está haciendo desde el propio museo de aquellos activos culturales que tenemos fuera de la región y que, bueno, pues algunos ya los tenemos también en el punto de mira para intentar recuperar, traerlos y poderlos exponer dentro de Extremadura", ha señalado Palomino.

Por su parte, Cerezo ha avanzado que, aunque el depósito de esta obra es por cinco años, la idea "es que pase a formar parte de la colección permanente del museo".

El cuadro es un formato grande de Eugenio Hermoso, una pieza ya de su media etapa, del año 1948. Se trata de un formato cuadrado que quizás es uno de los más complicados dentro de la historia de la pintura porque es difícil encajar una escena con perspectiva en un formato así.

"El cuadro relata en tres niveles una escena de trabajo agrícola. Curiosamente, el título, Altar, lo que hace es una resignificación semántica de una escena que a priori podría ser simplemente un trabajo agrícola, sin más, pero que Eugenio Hermoso dota de ese sentido prácticamente místico que él le da al trabajo manual, al trabajo agrícola y que tiene que ver, por supuesto, con sus raíces y con Extremadura", ha explicado el director.

Eugenio Hermoso, después de presentarse durante prácticamente décadas a los certámenes nacionales de bellas artes que existían en aquel momento en la España de la posguerra, por fin consigue la mención de honor, la medalla de honor, que era como el máximo premio.

Por norma general, los cuadros que eran premiados pasaban a formar parte de los fondos del entonces Museo de Arte Moderno, que luego con el tiempo ya se reconvierte en el Museo Reina Sofía.

Así, el cuadro ha estado en depósito hasta hace no mucho en el antiguo Ministerio de Trabajo. El depósito ya pasó a los almacenes del Reina Sofía y ahora el equipo del Museo de Cáceres ha hecho las gestiones para recuperar esta pieza que se expone por primera vez al público desde aquellos años 48 y 50 que estuvo en el Museo de Arte Moderno.

Respecto a la recuperación del patrimonio cultural de Extremadura para el nuevo Museo, el director ha dicho que "todo lleva una una búsqueda y una negociación, lo que lleva un tiempo".

El cuadro es propiedad de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y "está aquí depositado para el disfrute de propios y extraños", ha señalado el director. "Ya vuelve a su tierra", ha concluido.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Respecto a los nombramientos que faltan por hacer en patronatos y consorcios culturales con el nuevo gobierno regional, el director general de Cultura, Francisco Palomino, ha señalado que en esta semana se están desarrollando reuniones y "empezará a haber algunos nombramientos y algunos cambios" que se harán públicos en su momento.

De momento, no se conoce todavía el nombre de los nuevos responsables de los consorcios del Gran Teatro de Cáceres o el López de Ayala de Badajoz. "Eso no quiere decir que se vaya a cambiar o se vaya a continuar, sino que esos esos consorcios se tienen que reunir y, a partir de ahí, serán en esos órganos donde se decida si hay cambios, no hay cambios y, si se producen, lo comunicaremos", ha concluido.