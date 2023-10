Los neoyorkinos Attacca Quartet, con dos Grammy, debutan en XV Ciclo Música Actual Badajoz

Ep./Rd.



Los neoyorquinos del Cuarteto Attacca, ganadores de dos premios Grammy, o la propuesta 'Tercer cielo' de la cantaora Rocío Márquez y el productor de música electrónica Bronquio se darán cita en el XV Ciclo de Música Actual de Badajoz, que se consolida como un espacio de encuentro en el que confluyen creaciones contemporáneas cosmopolitas en el suroeste peninsular.



De este modo, el Ciclo de Música Actual de Badajoz ofrecerá en esta nueva edición desde el próximo martes, 17 de octubre, y hasta el 30 de abril de 2024 un total de 10 conciertos de formaciones de distinta procedencia y tanto de España, Portugal, Italia, Estados Unidos o Alemania, en diferentes puntos de la capital pacense.



Asimismo, también llegará con su programa educativo de talleres y encuentros a las localidades de Zafra, Jerez de los Caballeros, Mérida y Elvas (Portugal).



Organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), el ciclo cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Fundación CB y ha sido presentado por el director del CNDM, Francisco Lorenzo; el secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Palomino; el diputado del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, y el presidente de la Filarmónica y director del ciclo, Javier González Pereira.



Francisco Lorenzo ha detallado en su intervención que el ciclo acogerá el estreno absoluto de seis obras de reconocidos compositores del panorama musical actual como Gabriel Erkoreka, Josep Planells Schiaffino, Nuria Núñez Hierro, José Luis Turina, Helena Cánovas Parés y el extremeño José Ignacio de la Peña; a los que se suman otros estrenos en España de composiciones de Ivan Fedele, Eurico Carrapatoso, Mikel Urquiza, Olga Neuwirth y Betsy Jolas.



Del mismo modo, como ha puntualizado Javier González Pereira, debutarán en el Ciclo de Música Actual las formaciones Icarus vs Muzak, Cuarteto Attacca, Zahir Ensemble, Cuarteto Camões con el guitarrista Joaquim Santos Simões, el pianista Ricardo Descalzo, Trío Catch y el clarinetista Alfonso Saiz con el pianista José Beltrán.



Al mismo tiempo, repite su participación el Ensemble Sonido Extremo, con dos originales programas, así como la cantaora Rocío Márquez, que debutó en el ciclo pacense en 2017 con Fahmi Alqhai y el programa 'Diálogos de viejos y nuevos sones', y regresa de nuevo, esta vez con Bronquio, y su reciente proyecto, 'Tercer cielo' que aúna flamenco y música electrónica.



OCHO AÑOS COLABORANDO CON EL CICLO



El director del CNDM ha destacado que son ocho los años que dicho centro y la Sociedad Filarmónica de Badajoz llevan trabajando juntos para desarrollar este ciclo, que nació hace 15 años y que, gracias a esta "fructífera colaboración", se ha convertido en un espacio de referencia para la difusión de las músicas actuales, tanto dentro como fuera de Extremadura.



En este sentido, ha explicado que el CNDM es una unidad del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, y que lleva a cabo una programación que se desarrolla en 29 ciudades españoles y siete extranjeras, con 270 citas musicales entre conciertos y actividades pedagógicas, así como que para dicho centro es "fundamental" la vertebración del territorio y, dentro de este fin, en concreto en Extremadura está presente en localidades como Malpartida de Cáceres, Mérida y Jerez de los Caballeros.



También en Badajoz donde, en coproducción con la Filarmónica, presentan este Ciclo de Música Actual, una colaboración que ha permitido incrementar el número de conciertos y de estrenos absolutos, y que ha propiciado que algunos compositores extremeños o afincados en Extremadura hayan podido estrenar sus partituras a lo largo de estos años, como María José Fontán, José Ignacio de la Peña, Jerónimo Gordillo, Inés Badalo, Natalia G. Iglesias, Leandro Lorrio o Novel Sámano.



De las distintas citas programadas, ha destacado el homenaje al compositor Luciano Berio y a su mujer, la cantante estadounidense Cathy Berberian, por la formación italiana Icarus vs Muzak, con la soprano Ljuba Bergamelli y que inaugurará el ciclo el 17 de octubre en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), que alberga el concierto del cuarteto de cuerda Attacca el 28 de noviembre; o el proyecto 'Tercer cielo' de la cantaora Rocío Márquez y el músico y productor Bronquio, el 23 de febrero, en el López de Ayala.



TRANSVERSALIDAD Y CARÁCTER INTERNACIONAL Y TRANSFRONTERIZO



Javier González Pereira ha abundado por su parte en que han querido plantear un festival que "quizás sea el más transversal" de todas las ediciones y el que intenta aglutinar a una mayor cantidad de público por los repertorios, las agrupaciones o las propuestas que aúna, al tiempo que ha señalado el acercamiento a Portugal, "inherente" a este ciclo y toda la programación de la Filarmónica, y el "amplio" programa de actividades en localidades dirigidas a alumnos de conservatorios o escuelas de música.



Por su parte, Francisco Palomino ha subrayado que el Ciclo de Música Actual de Badajoz es una cita que se consolida como "espacio de encuentro" en el que confluyen creaciones contemporáneas cosmopolitas.

Así pues, el secretario general de Cultura ha destacado el carácter internacional de este encuentro, así como su óptica transfronteriza, subrayando que esa Raya se ha convertido en "una línea de encuentro cultural".

De la misma forma, ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones, lo que ha permitido consolidar este encuentro, según informa la Junta en una nota de prensa.

A su vez, Ricardo Cabezas ha puesto el acento en que el ciclo da la oportunidad de estrenar a nivel mundial obras, en esta ocasión con seis estrenos absolutos, en uno de los festivales más importantes del suroeste ibérico y que hace que el nivel cultural de los pacenses, de la provincia y de la región "siga creciendo", al tiempo que ha señalado que, además de los conciertos, tendrán lugar otras actividades con alumnos en este ciclo musical "de primer nivel".



Así y como cada año, el Ciclo de Música Actual de Badajoz cuenta con un programa de actividades en conservatorios y escuelas de música dirigidas a los estudiantes de música, como son los encuentros con compositores y formaciones participantes en el ciclo y los talleres.



En esta edición, los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Badajoz tendrán la oportunidad de mantener un encuentro con el compositor Gabriel Erkoreka el 3 de noviembre, y los alumnos del Conservatorio Profesional de Badajoz otro encuentro con el compositor José Luis Turina el 1 de marzo, ambos Premio Nacional de Música.



También el clarinetista Alfonso Saiz participará en otro encuentro con los alumnos de la Escuela de Música Municipal de Música de Zafra el 18 de noviembre; y el Teatro Cine Balboa de Jerez de los Caballeros acogerá el taller 'Why not?' el 1 de diciembre, una actividad organizada por el Departamento de Piano del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' en la que alumnos de enseñanzas elementales y profesionales de piano interpretan ante el público obras del repertorio contemporáneo y comentan su experiencia en el proceso de montaje.



'Mira la música actual' es otro de los talleres que ofrece el Ciclo de Música Actual de Badajoz, en esta ocasión relacionado con el concierto de Zahir Ensemble el 3 de noviembre y que se celebrará con los alumnos del Conservatorio Profesional 'Esteban Sánchez' de Mérida.

ENTRADAS

Cabe destacar que la entrada a todos los conciertos es libre hasta completar aforo, salvo el concierto del 23 de febrero de Rocío Márquez y Bronquio. En este caso, las entradas se encuentran a la venta en la taquilla y en la web del teatro López de Ayala. Para los socios, la entrada es con invitación, que solo puede retirarse en taquilla, concluye la Junta.