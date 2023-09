'Supernormales' de Centro Dramático Nacional y 'El rey que fue' de Els Joglars en Badajoz

Ep

Comenzará con el Centro Dramático Nacional y 'Supernormales', en torno al trato a las personas con diversidad funcional, y concluirán con la última obra de Els Joglars 'El rey que fue', de Albert Boadella, que vuelve a dirigir a la compañía catalana, y Ramón Fontseré y que reflexiona sobre la naturaleza y la condición existencial de Juan Carlos I.



Las mujeres protagonizan varios de los montajes en esta edición, como es el caso de 'Ladies football club' que habla de las primeras futbolistas que decidieron dar el paso al fútbol femenino plagado de dificultades bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta; o 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', premio Max al mejor espectáculo revelación en 2022 que reflexiona sobre la vida en los barrios humildes con la actriz Alessandra García como protagonista.



'Galop' de la compañía La Jolie trata el viaje que emprenden tres mujeres y es, junto a 'Nada ni nadie', de la compañía María de Melo sobre dos supervivientes que se enfrentan a los últimos restos de la vida, las coproducciones de este festival, que se completa con tres obras cuyo abordaje temático se acerca más a un público familiar: 'Chá das cinco (Té de las cinco) de las portuguesas Coração nas Mão; 'Italino Grand Hotel' escrito e interpretado por Jorgi Magdaleno; y 'El pozo de los mil demonios' de la compañía extremeña Karlik Danza y Teatro Español.



La programación aborda también la prepotencia y la corrupción en 'Kohlhaas'; la España vaciada en 'La lluvia amarilla'; o el humor en 'Los vigilantes de la obra' escrita por el extremeño Francis Lucas, que la interpreta con José Antonio Lucia; mientras que la argentina 'Un poyo rojo' combina danza, humor, acrobacia o sensualidad; 'Runa' bucea en la identidad humana en un diálogo cuerpo a cuerpo con Laly Ayguadé, mejor coreografía e intérprete femenina de danza en los Premios Max 2023, y Lisard Tranis; o 'Los despiertos' presenta una historia absurda llena de significado y metáforas.



El Festival Internacional de Teatro de Badajoz ha sido presentado por el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; el director del Teatro del López de Ayala, Ángel Luis López; y el responsable artístico del festival, Eugenio Amaya.



La presentación también ha contado con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, y de representantes de las dos compañías extremeñas que obtuvieron las ayudas para la coproducción del festival, en concreto, la actriz Ana Hernández por parte de la compañía La Jolie, que estrenará 'Galop'; y Jesús Lozano de la compañía María de Melo Producciones, que pondrá en escena 'Nada ni nadie'.



Ángel Luis López ha detallado en su intervención que el Festival de Teatro tiene un objetivo "claro" y "definido", como el compromiso con el espectador y la calidad de las propuestas, a la vez que ha abundado en que esta 46º edición se ha elaborado con la "firme convicción" de mostrar teatro que haga reflexionar, dudar, llorar, reír y "sobre todo" emocionar.



Un festival que comienza el 13 de octubre y finaliza el 27 del mismo mes de manera ininterrumpida con 15 obras, y que contempla dos estrenos, las dos coproducciones de esta cita con el teatro que contará con la presencia de cuatro compañías extremeñas, además de la representación internacional con obras que vienen de Argentina, Italia, Francia y Portugal, muchas de ellas avaladas por premios como los Max y que, en general, "no dejarán indiferente a nadie".



Entre la temática, ha citado las peripecias del primer equipo de fútbol femenino del mundo, los prejuicios sobre las personas con diversidad funcional, la España vaciada, la vida del Rey emérito, los barrios humildes de España o la precariedad laboral, "el día a día llevado a las tablas del López con dolor, ingenio, con humor y con mucho mucho y enorme calidad", como también ha resaltado la parte didáctica con dos talleres, una clase magistral guiada por Riccardo Rigamonti, actor de 'Kohlhaas', y otra de Laly Ayguadé, protagonista de 'Runa' con Lisard Tranis.



Por segundo año, también se entregará el premio del público entre los abonados, que podrán votar por su espectáculo favorito de esta edición, de modo que la obra que consiga mayor número de votos se alzará con dicho galardón, al hilo del cual se sorteará entre todos los participantes un abono para dos personas para la próxima edición.



Por su parte, Francisco Palomino ha puesto en valor que se trata de un festival que año tras año se va superando y que presenta una programación "excelente", a la vez que ha destacado el propio cartel y que, él mismo que ha estado "al otro lado" y viene del mundo de la producción teatral, también se ha asomado a ver si había o no público, como también ha resaltado las dos coproducciones y la participación extremeña, junto con la parte didáctica con los citados talleres, y el premio del público, que tiene que ser partícipe de lo que se hace sobre los escenarios.



LO MEJOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS



Eugenio Amaya ha sido el encargado de dar a conocer la programación de este festival, cuyo espíritu es mostrar al público una serie de obras para disfrutar de "lo mejor" que pueden ofrecer las artes escénicas en la actualidad, tras lo que ha expuesto que el objetivo es emocionar, entretener, fascinar, conmocionar y satisfacer las expectativas, tanto de los amantes del teatro, como de quienes no son "tan asiduos", además de estimular la curiosidad de quienes no han pisado un patio de butaca en su vida y que "verán ampliamente recompensada su inquietud".



El festival comienza el 13 de octubre con 'Supernormales' del Centro Dramático Nacional y continúa en el Paseo de San Francisco con el espectáculo de calle 'Chá das cinco (Té a las cinco) el día 14, para regresar al López de Ayala ese mismo día con 'Ladies football club', el día 15 con el espectáculo familiar 'Italino Grand Hotel'; el día 17 con 'Los vigilantes de la obra'; el día 18 con la argentina 'Un poyo rojo'; el día 19 con 'Kohlhaas'; el día 20 con el estreno de 'Galop', y el día 21 con 'La lluvia amarilla'.



Los días 22 y el 23 son el turno de la danza-teatro con 'Runa' y 'El pozo de los mil demonios', respectivamente; el 24 de 'Los despiertos'; el 25 del otro estreno de esta edición, 'Nada ni nadie', para concluir el día 26 con 'Mujer en cinta de correr con fondo negro' y el 27 con 'El rey que fue'.



El precio de la entrada general es de 12 euros, que se reduce a 6 euros para usuarios del carnet joven, pensionistas, desempleados y miembros de Fatex, y también hay abonos de 70 euros para 14 funciones (la obra fuera de abono es 'Chá das cinco (Té a las cinco) y que se pondrán a la venta del 19 al 30 de septiembre, día a partir del cual se venderán tanto abonos como entradas individuales.