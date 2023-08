La Asamblea ilustrará cupón que la ONCE dedica al 40 aniversario del Estatuto de Autonomía

Ep./Rd.



Una imagen de la Asamblea de Extremadura ilustrará el cupón de la ONCE de este lunes, 4 de septiembre, dedicado a la conmemoración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía extremeño.



Este cupón, del que se difundirán 5 millones de unidades, ha sido presentado este jueves en el parlamento regional por su presidenta, Blanca Martín, y el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias.



También han asistido a la presentación el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz y Primera Teniente de Alcalde de Mérida, Carmen Yáñez, junto a diputados autonómicos extremeños.



"SÍMBOLO DE LA LUCHA POR LA IGUALDAD"



Así, la presidenta de la Cámara legislativa regional, Blanca Martín, ha destacado que la ONCE se ha convertido en estos años "en un símbolo de la lucha por la igualdad".

La máxima responsable del Legislativo autonómico ha valorado que cerca de 5 millones de españoles puedan adquirir este cupón y ha agradecido a la ONCE la colaboración en estos años.

Y es que, según sus palabras, “no solo hablamos de un cupón o los diferentes productos de juego, sino de toda una economía social”.

A su vez, Martín ha destacado la apuesta por la inserción laboral de todos y todas que se realiza desde esta organización, según informa el Parlamento extremeño en una nota de prensa.

Finalmente, la presidenta de la Asamblea ha asegurado que la ONCE se ha convertido en todo un símbolo de lucha por la igualdad.

LOGROS ALCANZADOS EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS



Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, ha realizado, durante su intervención, un repaso de los logros alcanzados y la evolución experimentada en los últimos 40 años, los mismos que han transcurrido desde la aprobación del Estatuto de Extremadura.



En este sentido, ha indicado que los ciegos extremeños están "mucho mejor hoy" que hace 40 años, un momento en el que la situación era muy precaria", ya que los menores ciegos no estudiaban en colegios ordinarios de su entorno sino que tenían que ir a Sevilla o Madrid y muy pocos de ellos llegaban a la etapa universitaria.



De esta forma, y cuarenta años después, el salto experimentado "ha sido tremendo", existiendo grupos de teatro integrados por personas ciegas que participan en el Festival de Teatro de Mérida o Alcántara, estudiantes que cursan Erasmus o invidentes que trabajan en la administración pública.



Estos logros, ha dicho, se han conseguido en estos 40 años gracias al esfuerzo de "todos", de la ciudadanía extremeña en general que compra los productos de la ONCE, pero también al desarrollo de la administración.



También ha subrayado la creación de la Fundación ONCE para cooperar con otras discapacidades, porque "una sociedad solo progresa si progresamos todos", o la creación de un modelo de empresas sociales, que es Ilunion, para generar oportunidades de empleo y opciones de calidad de vida, con casi 1.400 personas trabajando en el Grupo Social ONCE en Extremadura.



PETICIONES



Por ello, durante su intervención, Fernando Iglesias ha aprovechado para pedir que se reforme el artículo 49 de la Constitución, ya que las personas con discapacidad visual no son disminuidas, ha defendido, un extremo en el que ha encontrado la complicidad de Blanca Martín.



Además, el delegado territorial de la ONCE en Extremadura ha solicitado una "pequeña ayuda" para intentar erradicar "al máximo" el juego ilegal, del que quedan "pequeñas representaciones" en Extremadura.



Iglesias ha tenido, asimismo, palabras de agradecimiento tanto para Blanca Martín, como para el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales en la anterior legislatura, José María Vergeles, por su implicación para que el cupón pudiera ver la luz, además de para todas las administraciones anteriores y actuales porque han trabajado conjuntamente "a lo largo y ancho" de estos últimos 40 años.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Fue un 22 de mayo de 1983 cuando se reunieron por primera vez los diputados de la Asamblea de Extremadura. Unos meses antes, concretamente el 25 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados había aprobado como Ley Orgánica el Estatuto de Autonomía de Extremadura.

El 13 de junio de 1978, la Comisión de Urgencia Legislativa de las Cortes Constituyentes aprobaba el decreto ley de Preautonomía de Extremadura. El 29 de agosto, en Almendralejo, la Junta regional elige presidente a Luis Ramallo, que toma posesión el 9 de septiembre y está en el cargo hasta 1980.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, tras varias reformas, consta de 91 artículos, organizados en ocho Títulos, siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final. Fue reformado en cuatro ocasiones (1991, 1994, 1999 y 2011), y se añadieron modificaciones, como en 2002, según informa la ONCE en una nota de prensa.

Entre las reformas más importantes destaca la de 1999, por la que se eleva el techo competencial al nivel de las Comunidades Autónomas conocidas como 'históricas', entre las que destaca la gestión de la Sanidad y la Enseñanza, se otorga al presidente de la Junta de Extremadura la facultad de disolver la Asamblea de Extremadura y la posibilidad de crear órganos como el Defensor del Pueblo Extremeño y un Tribunal de Cuentas Extremeño.