El Festival de Alcántara sube el telón con más de treinta actividades y mucho teatro

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara subirá el telón a partir de este miércoles, 2 de agosto, y durante cinco días consecutivos en los que ofrecerá más de una treintena de actividades relacionadas con el Siglo de Oro y cuatro obras teatrales en el Conventual de San Benito, así como en otros espacios de la ciudad.



Ante esta nueva cita, el director del certamen, Francisco Palomino, ha resaltado la calidad de las obras que se representarán en Alcántara, a lo que hay que sumar otras actividades alternativas como pasacalles, conferencias, mercado medieval y talleres infantiles que completan una oferta cultura y de ocio para todos los públicos.



Y es que, según destaca la organización en una nota de prensa, "ir a Alcántara no solo es disfrutar del mejor teatro, también es introducirse en un marco único que te traslada en el tiempo y cuyas tablas se asientan en el Conventual de San Benito, declarado Monumento Nacional desde 1914 y sede de la Orden Militar de Alcántara".



Así pues, tanto ese escenario histórico como la particularidad de que Alcántara saca a la venta más localidades que habitantes hay censados en este municipio de la España Vaciada, hacen de este festival una "cita singular y única" en todo el panorama nacional.



PROGRAMACIÓN PREVISTA



Así pues, la 37ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara arranca este miércoles, día 2, con la primera de las representaciones en el escenario de la Corredera. A las 23:00 horas se podrá disfrutar de 'Lear en las catedrales', una obra de Pati Domenech en homenaje al centenario del poeta José Hierro. Este drama está protagonizado por la actriz María Vidal.



No obstante, antes, a las 19:00 horas, tendrá lugar la actividad familiar 'Cuentos del Siglo de Oro' en la piscina y una hora más tarde la conferencia de Daniel Gordo en el Refectorio del Conventual de San Benito sobre 'El Habla Extremeña en el Siglo de Oro'. También está abierta al público una exposición sobre artillería.



Por su parte, 'El viaje del monstruo fiero' de El Brujo será la primera de las obras que se representarán en el escenario principal de el Conventual de San Benito el jueves, día 3, a partir de las 23:00 horas. Las entradas se podrán adquirir en la web del festival o en la taquilla y el acceso al recinto estará amenizado por los 'Susurradores de Versos'.



Mientras, en el escenario de La Corredera se podrá disfrutar, a partir de la 01:00 horas, del 'Micro teatro a escena', tres piezas breves de 15 minutos cada una para presentar a importantes personajes del Siglo de Oro y que darán lugar a "la reflexión y la risa".



En ese día también el Salón Municipal acogerá un taller infantil a las 10:30 y 12:00 horas, mientras que ya por la tarde, a las 20:00 horas, 'Ambulantes' será el primero de los pasacalles que desfilarán en esta 37ª Edición del Festival de Alcántara.



De igual modo, La Escalera de Tijera llegará el 4 de agosto al Conventual de San Benito con su comedia 'Celestina. La tragiclownmedia' una versión de este clásico de la literatura española producido por la compañía extremeña que cuenta con Javier Rosado, Lola Sánchez y Roberto Calle como protagonistas con una propuesta escénica donde no faltará el circo, las acrobacias y los malabares. El espectáculo comenzará a las 23:00 horas.



En el escenario secundario de La Corredera, una vez concluya la Celestina, se celebrará el espectáculo de música y danza de las tres culturas 'Almussiquiiyn', a partir de la 01:00 de la madrugada.



Antes, a las 20:00 horas, tendrá lugar el estreno del pasacalle 'Aqua Vívere', un espectáculo en el que el vestuario y los personajes van modificándose a lo largo del recorrido, apoyando la narración, presentando los elementos naturales como agua, flora y fauna de los cauces de los ríos, que son los protagonistas del pasacalles. Para acabar el día habrá un paseo teatralizado, a las 01:00 horas, para descubrir los secretos de la villa de Alcántara.



Asimismo, el sábado 5 agosto, en el Conventual de San Benito, será el turno de otra comedia, 'Adiós dueño mío', de la compañía Olympia Metropolitana. Magüi Mira es la directora de un espectáculo que ha sido versionado por Emilio Hernández y protagonizado por Marta Calabuig, Pilu Fontán y Rosana Martínez, entre otros.



Durante el día habrá actividades para todos los públicos, como dos talleres infantiles por la mañana en el Salón Municipal, a las 10:30 y 12:00 horas, una exposición de artillería en la Sinagoga, una exposición de dibujos infantiles en el patrio de la biblioteca y un mercado artesanal y gastronómico que se inaugurará a las 19:00 horas con un pasacalle.



La jornada concluirá con la representación de 'La Celestina' en La Corredera, donde gran parte de sus intérpretes, de la compañía Tiflonuba, son ciegos en una apuesta por la colaboración entre la ONCE y el Festival de Teatro Clásico de Alcántara.



Finalmente, el 6 de agosto llegará al escenario del Conventual el 'Amor Enamorado', una obra de Lope de Vega versionada por Fernando Sansegundo y dirigida por Borja Rodríguez que cuenta con un reparto encabezado por Teté Delgado y Mario Alberto Díez.



Por último, la programación Off se cerrará con la representación de 'Ñoña Inés', un ángel de amor inocente y de belleza espiritual que tiene "todo aquello que a Don Juan le falta, lo que la convierte en su perfecta antagonista". Será en el escenario de La Corredera.



De la misma forma, la jornada dominical también contará con talleres infantiles, a las 10:30 y 12:00 horas en el Salón Municipal, una exposición infantil en el patio de la biblioteca y una exposición de artillería en la Sinagoga, abiertas de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas. El Mercado artesanal y gastronómico podrá visitarte en la Plaza de España desde las 19:00 hasta las 01:00 horas.



No obstante, para poner fin a esta edición están previsto el pasacalle 'El Lobo y la Luna', en los alrededores del mercado artesanal desde las 19:15 horas, un pasacalle infantil, que partirá desde La Pera a las 20:00 horas, y la Investidura del Maestre en La Corredera a las 20:45 horas.



Como cada noche también tendrá lugar la actividad 'Susurradores de Versos' a la entrada del Conventual de San Benito, a las 22:00 horas, y un paseo teatralizado que comenzará a la 01:00 horas de la mañana en las traseras del propio Conventual.



ENTRADAS

Las entradas están disponibles para su adquisición en la página web del Festival (www.festivaldealcantara.com) y en las taquillas del Conventual de San Benito. El precio se mantiene respecto a las últimas ediciones (8 euros entrada de grada y 12 euros entrada de silla).



Cabe recordar que la 37ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara está organizada por el Ayuntamiento de Alcántara bajo la dirección de Atakama Creatividad Cultural y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, además de la colaboración de Hospederías de Extremadura, Oeste energía solar-comunicaciones, Fundación Iberdrola España y la ONCE.