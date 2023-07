Martirio y Los Niños de los Ojos Rojos actuarán en Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres

Ep.

Las coplas de Martirio y Chano Domínguez, el jazz de Carmen Souza y el hard-folk de Los Niños de los Ojos Rojos sonarán en los conciertos de Pedrilla organizados por la Diputación de Cáceres en los que actuarán también Baiuca, Fanfara Estation e Israel Fernández y Diego del Morao para llenar de ritmos las noches de los viernes de julio y agosto en los jardines del Museo Casa Guayasamín de la capital cacereña.



Serán seis conciertos del 14 de julio al 18 de agosto de diferentes estilos como jazz, reggae, pop, flamenco o música africana, y con la presencia de artistas internacionales, nacionales y extremeños. En julio los conciertos comenzarán a las 22,30 horas y en agosto a las 22,00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo que está estipulado en unas 800 ó 1.000 personas aproximadamente.



"Es un ciclo más que conocido, consolidado y como cada año muy esperado en la provincia de Cáceres por aquellos amantes de la música, de fusión y mezcla de todo tipo de géneros musicales", ha indicado este miércoles la vicepresidenta primera y diputada de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, en la presentación de los conciertos que este año cuentan con un presupuesto de 87.500 euros, 13.500 euros más que la edición del año pasado.



La primera cita será el próximo viernes 14 de julio con la artista internacional Carmen Souza, lisboeta afincada en Londres que trae a Cáceres su 'world jazz' con el que logra crear un género nuevo entre ritmos tradicionales, melodías africanas y jazz contemporáneo. Su primer trabajo se remonta al 2005, pero en los jardines de Pedrilla va a presentar su trabajo sobre la experiencia durante la pandemia.



El viernes 21 de julio le llegará el turno al productor y artista gallego Baiuca, una revelación de folktrónica que mezcla ritmos tradicionales gallegos con música electrónica contemporánea. En 2019 cerró más de 60 actuaciones y ofreció conciertos en Marruecos, Reino Unido, Italia o Portugal. Ha contado con la colaboración de músicos como Carlos Núñez, Xoel López o Alba Reche y en 2023 ha vendido todas las entradas de sus conciertos que se han agotado en ciudades como Londres, San Sebastián o Logroño.



El mes de julio se cierra el viernes 28 cerraremos con la banda extremeña Los Niños de los Ojos Rojos, conocidos como NOR, que han actuando en numerosos escenarios acompañados por grandes artistas como Los Celtas Cortos o Kepa Junquera, entre otros. En Cáceres presentarán su último trabajo, Hard Folk, en el que incorporan nuevos sonidos, "sin dejar atrás esa fidelidad a sus composiciones anteriores", ha apuntado la diputada.



CONCIERTOS DE AGOSTO



El trío napolitano Fanfara Station ofrecerá el primero de los conciertos de agosto, el viernes día 4, aunando la fuerza de las bandas de metales y la música electrónica con las voces y percusiones del norte de Áfriga. El grupo, formado por el tunecino Marzouk Mejri, el norteamericano Charles Ferris y el italiano Ghiaccioli e Branzini, rinde homenaje a las hazañas épicas de los inmigrantes del Mediterráneo y las culturas musicales de la diáspora africana.



Su primer disco, titulado Tebourba, lo lanzaron en 2018 y, a partir de ese momento, no han parado de ofrecer conciertos y reconocimientos como el Premio Andrea Parodi que consiguieron en 2019 alzándose con el trofeo del concurso más importante de Italia dedicado a la World Music.



La programación de Los Conciertos de Pedrilla continúan el 11 de agosto con el flamenco de Israel Fernández quien, según los expertos dicen es una confluencia de todos los grandes genios del flamenco. Estará acompañado por Diego del Morao, uno de los guitarristas de flamenco también más conocidos del momento, y "juntos en el escenario van a ser un verdadero espectáculo", ha apuntado Gutiérrez.



El ciclo musical se cierra el viernes 18 de agosto con la actuación de Martirio y Chano Domínguez, que están celebrando sus 'Bodas de plata de la copla y el jazz', y con ese motivo estos dos grandes de la música se han unido nuevamente para "celebrar la unión auténtica y enriquecedora del jazz y de la copla", ha añadido la diputada.



En 2022 se cumplieron 25 años de la edición del disco 'Coplas de madrugá', el primer disco de la historia de copla-jazz, que tuvo su segunda parte en 'Acoplados'. La intención era unir los dos géneros en un trabajo que ha dado muchas alegrías a estos artistas que, unidos por su afinidad personal y profesional, han decidido recrear su aniversario con unos conciertos que son una fiesta y una celebración con lo mejor del jazz y la copla.



"Es una programación muy variada, con mucha calidad, unos conciertos con un sello inconfundible en cuanto al reconocimiento de estos artistas importantísimos, reconocidos no solo a nivel nacional, sino también internacional. Es un lujo poderlos tener aquí, en Cáceres, en esta ciudad, y que la gente de la provincia pueda disfrutar de ellos", ha concluido.