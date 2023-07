'Las Asambleístas' invitan en Mérida a "poner el contador a cero" entre hombres y mujeres

Ep.

La obra 'Las Asambleístas (Las que tropiezan)' invitó anoche en el Teatro Romano de Mérida a "poner el contador a cero" entre hombres y mujeres a través de una comedia reivindicativa sobre la igualdad real, en el que fue el primer estreno del 69º Festival de Mérida.



La actriz Silvia Abril, en el papel de Praxágora, capitanea un grupo de seis mujeres, que completan Gabriela Flores, Olga Hueso, Pepa Rus, Maribel Salas y Pepa Zaragoza, que deciden asaltar la asamblea monopolizada por los hombres, para participar en la toma de decisiones y aprobar leyes igualitarias.



De esta forma, 'Las Asambleístas' convirtieron en la noche de este pasado miércoles el Teatro Romano de Mérida en un parlamento, en el que los espectadores tuvieron la oportunidad de votar 'sí' o 'no', a través de tarjetas repartidas entre el público, leyes que establecían aspectos como "limpiar entre todos", "no pegar" o "cada persona pueda vestir y hacer libremente".



Basada en 'La Asamblea de las Mujeres' de Aristófanes, esta comedia dirigida por José Troncoso advierte de todas las desigualdades que se mantienen en la sociedad dos mil años después, como la censura en la manera de vestir, la brecha laboral, el miedo de ir solas por la calle o de denunciar el maltrato.



"Mi libertad es cosa mía y soy libre como el viento", reivindican las asambleístas con el mismo mensaje que se aplica en la actualidad, donde han invitado a "poner el contador a cero" y a que "nada de lo ocurrido cuente ya como vivido".



El espectáculo es una coproducción del Festival de Mérida y El Terrat, que podrá verse en el Teatro Romano de Mérida hasta el próximo domingo, 9 de julio.



"CREAR EN LIBERTAD"



Tras el estreno de la obra, su director, José Troncoso, quiso dar las gracias al Festival de Mérida y a El Terrat por dejarle "crear en libertad", ya que "esta locura sería imposible si no hubiésemos podido crear como hemos creado, en absoluta libertad".



Troncoso agradeció la labor del "pedazo de equipo de mujeres" que protagonizan la obra, así como a las que están detrás, una función que a su juicio "ha sido una maravilla".



Por su parte, Silvia Abril destacó la "calidez" del estreno, algo que no se imaginaba y le "ha flipado mucho", señaló. "Estamos todas impactadas con la calidez del público, el lugar, la magia", señaló en alusión del Teatro Romano de Mérida.



"Esto es un sueño, empieza hoy una semana, probablemente de las más bonitas que vamos a vivir en nuestras vidas, que es liderando esta historia de mujeres, luchando por los derechos, la igualdad y por muchos sueños", concluyó Silvia Abril.