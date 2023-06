20 músicos portugueses y extremeños se unen para actuar en cinco localidades de la región

Músicos extremeños de La Orquesta Sinfónica de los Conservatorios Oficiales 'Tomás Bote Lavado' de Almendralejo y 'Esteban Sánchez' Mérida (Oscam), y portugueses de la Orquesta Sem Fronteiras, se han unido bajo el proyecto transfronterizo 'Maratones con orquesta de bolsillo', que les llevará a cinco localidades de Extremadura.



Tras Mérida, visitarán las localidades de Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo, Ceclavín y Brozas, según ha explicado el director del concierto, Pablo Urbina, en una rueda, junto al coordinador de la Oscam, Rubén Rodríguez, la delegada territorial de La Caixa en Portugal, Maria João Cabral, y el director de la Orquesta Sem Fronteiras, Martim Sousa, quien ha intervenido a través de una carta.



La idea de este proyecto, ha informado Urbina, es interpretar las obras de una manera "didáctica" en vez de una forma "paternalista o condescendiente", y ha añadido que se narrará la historia de 'El Idilio de Sigfrido', cómo se concibe y cómo se forma a través de ejemplos musicales en un formato "íntimo".



Así, Urbina ha resaltado que decidió involucrarse para "dar a conocer" la música clásica y que "no es menos importante" desarrollar proyectos que enseñen este género musical en lugares "donde las orquestas grandes no pueden tocar".



Este proyecto no sólo es "pionero", sino que también es un "ejemplo" de cómo se pueden traer y acompañar a personas de diferentes culturas "que están tan cerca", pero que "a veces están tan separadas" como son la de España y Portugal.



DESCENTRALIZAR LA CULTURA



En una carta, leída por Urbina, el director de la Orquesta Sem Fronteiras, Martim Sousa, ha señalado que este proyecto aúna "visiones de cultura, juventud, desarrollo territorial y política cultural" y, para ello, cuentan con el apoyo de la Oficina de Iniciativas Transfronterizas y de los conservatorios extremeños.



Asimismo, ha asegurado que desde la Orquesta Sem Fronteiras se muestran complacidos por ser el eje de este proyecto y la plataforma que ha hecho posible esta "sinergia" entre los conservatorios y ha añadido que durante las dos próximas semanas este proyecto recorrerá pueblos de "baja densidad de población".



Gracias a esta iniciativa, Sousa ha destacado que con ello se demuestra que la "descentralización de la cultura" no es "una utopía", sino parte de la ciudadanía del siglo XXI, y "con suerte" este proyecto "piloto" algún día "podrá ser algo común".



Por su parte, el coordinador de la Oscam, Rubén Rodríguez, ha destacado que en cuanto se conoció la iniciativa transfronteriza fue una "ilusión" porque este es el primer año en el que en los concierto se incluye a Portugal.



Además, ha señalado Rodríguez que el proyecto 'Maratones con Orquesta de Bolsillo, es un "complemento", "un desarrollo más" y un "paso más" en la formación del alumnado, por lo que será una experiencia "enriquecedora" por contar con músicos portugueses, y ha añadido que incluso "se habló" de organizar conciertos en Portugal.



Sobre la Oscam, su coordinar ha explicado que esta orquesta nació en 2008 con el objetivo de que los alumnos tuvieran una experiencia "orquestal" con un repertorio sinfónico que el conservatorio no podía ofrecer en ese momento.