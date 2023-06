Pilar Adón, Sara Mesa, José Ovejero y Susana Vallejo, finalistas XVIII Premio Dulce Chacón

Pilar Adón, Sara Mesa, José Ovejero y Susana Vallejo han sido elegidos finalistas del XVIII Premio Dulce Chacón de Narrativa Española, galardón anual organizado por el Ayuntamiento de Zafra.

El jurado ha elegido las obras 'De bestias y aves', de Pilar Adón, publicada por Galaxia Gutenberg; 'La familia', de Sara Mesa (editorial Anagrama); 'Mientras estamos muertos', de José Ovejero (Páginas de espuma); y 'Nueve días en el jardín de Kiev', de Plaza & Janés Editores. Todas las novelas se publicaron en el año 2022.

'De bestias y aves' narra la historia de Coro, que pinta miniaturas y trípticos sobre la naturaleza y que también se ha atrevido a dibujar retratos, el color y la luz de una hermana que tendría siempre la misma cara.

La protagonista es una mujer que se siente agotada y tiene miedo a lo que representan los cuadros que pinta. Movida por la necesidad de huir, coge el coche sin darse cuenta de que no lleva el móvil y apenas le queda gasolina. Emprende un viaje que no tendrá retorno, aunque ella todavía no lo sabe.

'La familia' retrata la opresión que se respira entre las paredes de una casa, las vías de escape, códigos clandestinos, ocultaciones, fingimientos y mentiras.

Formada por dos niñas, dos niños, una madre y un padre, esta familia en apariencia normal, de clase trabajadora y llena de buenas intenciones, es la protagonista de una novela coral que abarca varias décadas y en cuyas historias laten el deseo de libertad y la crítica a los pilares que tradicionalmente han sostenido, y todavía sostienen en gran medida, la institución familiar: autoritarismo y obediencia, vergüenza y silencio.

'Mientras estamos muertos' cuenta la historia de una familia de clase obrera que va progresando en los años opresivos del tardofranquismo. El hijo, convertido en experto en fugas, como todos los animales con los que crece, narra la vida familiar a veces como historia de terror, a veces como comedia.

Con una mirada original que rompe las convenciones del género, Ovejero habla de tensiones familiares, de violencias silenciosas, del deseo de escapar a las limitaciones de clase, y también de amor.

Por último, 'Nueve días en el jardín de Kiev' nos habla del pequeño Sergei, que descubre por casualidad un misterioso jardín en medio de la ciudad. Allí entabla amistad con una niña como él, Tatiana, y con el guardián del jardín, que le relatarán un cuento cada día.

Los cuentos del sabio guardián y Tatiana descubrirán a Sergei secretos sorprendentes y tesoros ocultos sobre el jardín, el mundo y sobre él mismo.

Estas cuatro obras finalistas han sido presentadas por la concejala de Cultura en funciones, Rosa Monreal, y la secretaria del premio, Almudena Jiménez.

La edil ha anunciado que el 14 de septiembre se realizará un encuentro con los lectores, del que saldrá el voto popular que defenderá Inma Rodríguez el día del fallo. Además se tendrán en cuenta los votos de la ciudadanía en la urna que se coloque en la biblioteca.

Por su parte, Almudena Jiménez ha explicado que el fallo del jurado se hace público una vez pasada la Feria de Zafra y la fecha de entrega se hace coincidir con la semana de la literatura, en el mes de diciembre, que es también la fecha en la que falleció la escritora Dulce Chacón.

El jurado está presidido por el crítico literario Juan Ángel Juristo, al que acompañan una asesoría literaria, la Asociación de Escritores de Extremadura, los representantes institucionales de Diputación de Badajoz y de la Junta de Extremadura, la ganadora del año anterior y la secretaria, Almudena Jiménez, con voz pero sin voto.

Por parte del Ayuntamiento de Zafra se elige a una persona lectora que, el día del fallo, defiende el voto popular. Este año será Inmaculada Rodríguez.