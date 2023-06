Ángel Luis Serrano 'Caringa' expone sus retratos a grafito en Los Santos de Maimona

El artista Ángel Luis Serrano Guerrero, 'Caringa', expone hasta el 18 de junio en la Casa de la Cultura de Los Santos de Maimona (Badajoz), una muestra de sus retratos a grafito.

Así pues, personajes de reconocidas películas, cantantes y actores llenan las paredes de la sala de exposiciones "dando buena fe del manejo, soltura y habilidad de este artista santeño con esta técnica, con una gran dosis de hiperrealidad plástica", según ha informado el Ayuntamiento santeño en una nota de prensa.

"Siempre me gustó dibujar y en el confinamiento, aprovechando que tenía tiempo libre, me puse a hacerlo hasta el punto que se ha convertido en un hobby, y no quiero parar hasta saber dónde puedo llegar", ha asegurado el pintor.

Cabe destacar que la Semana Cultural del Corpus Christi está organizada por la Archicofradía Sacramental y cuenta con la colaboración del Consistorio.