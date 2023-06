Intérpretes ciegos o con discapacidad visual en 'La Celestina' en Festival de Alcántara

Será dentro de la programación de la 37 edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántrara y, con ello, intérpretes ciegos o con discapacidad visual darán vida a Calisto, Melibea y al resto de personajes de la obra de Fernando de Rojas, gracias a un convenio de colaboración suscrito entre la ONCE y el propio certamen.



Un acuerdo por el cual se pretende hacer de este certamen un evento inclusivo a todos los ciudadanos, particularmente a las personas ciegas o con discapacidad visual grave. El director del Festival, Francisco Palomino, y el de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez, han sido los encargados de rubricarlo.



El objetivo del convenio, señala Palomino, es "impulsar el sentido inclusivo" para las personas ciegas y con discapacidad visual grave y así hacer del festival "un evento más accesible para todos".

Ha incidido en que el Festival de Teatro Clásico de Alcántara defiende la "plena integración de todos los colectivos" y, en este caso concreto, de las personas ciegas o con discapacidad visual.



Mientras, el director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez Blázquez, ha incidido en el objetivo de normalización que significa este acuerdo que "supone un paso más en la normalidad de nuestros actores y nuestras actrices y en seguir dando la oportunidad al público de ver que las personas con discapacidad tienen muchas capacidades".



COMPAÑÍA TIFLONUBA



La compañía de teatro Tiflonuba, de Huelva, nació en el año 2000 y pertenece a una de las agrupaciones teatrales apoyadas por la ONCE. Está formada en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual. Entre otros reconocimientos, estas agrupaciones han recibido un Premio Max de teatro aficionado en 2013.



Desde esta compañía, con experiencia en diferentes festivales de todo el país y varios premios en su haber, se defiende el acceso al arte y a la cultura como "un derecho inalienable".



Su objetivo es poner en práctica el poder de la cultura como herramienta de inclusión social y propiciar la participación de personas con discapacidad, animándolas en su desarrollo personal, puesto que consideran que "todas las personas han de tener la oportunidad de ser protagonistas, no solo espectadores".



FESTIVAL DE ALCÁNTARA



El XXXVII Festival de Teatro Clásico de Alcántara se celebrará del 2 al 6 de agosto. Contará con cuatro representaciones principales en el Teatro de la Galería de Carlos V del Conventual de San Benito.



Asimismo, se contempla la celebración de actividades paralelas con una "programación off" en la que se podrá disfrutar de representaciones, talleres y otras actividades en diferentes recintos monumentales distintos al conventual de San Benito como son la Plaza de San Pedro, Corredera, calle Llanada, biblioteca o sinagoga, entre otros.