La periodista nicaragüense Patricia Orozco y Luis Pastor, entre los XV Premios Avuelapluma

Ep.

La periodista nicaragüense Patricia Orozco, el cantautor Luis Pastor, el actor Alberto Amarilla, la cineasta Ainhoa Rodríguez, el fotógrafo argentino Pablo Tosco y la escritora cacereña Beatriz Maestro, han sido galardonados con los XV Premios Avuelapluma, que concede cada año la asociación cultural del mismo nombre y que se entregarán en Cáceres este jueves, 4 de mayo, en una gala en los jardines del Museo Pedrilla, a partir de las 20,00 horas.



Conrado Gómez y Sergio Martínez, presidente y vicepresidente de la Asociación Cultural Avuelapluma, han presentado este miércoles en rueda de prensa el evento, en el Museo Helga de Alvear. Los dos han destacado que los Premios Avuelapluma mantienen su apuesta por la cultura y la libertad de expresión y han asegurado que son "una palmadita en la espalda" a los creadores culturales para que no desfallezcan en su labor creativa.



En cuanto a los premiados, el Premio a la Libertad de Expresión de esta edición ha ido a parar a la periodista de Nicaragua, Patricia Orozco. Patricia Orozco reside en la actualidad en Granada (España) exiliada de su país, Nicaragua. Periodista feminista y miembro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, RIPVG, ha trabajado en un gran número de medios de Nicaragua a lo largo de su carrera que, como periodista, inicia en su país en 'Radio Amor', en 1976.



Ha ejercido como periodista en 'Radio Sandino', y en la reconocida radio 'Onda Local', de la que fue cofundadora y su directora hasta el año 2020. Desde este medio de comunicación, radio y digital, abordó temas de coyuntura nacional, siendo crítica con las políticas del Estado y la corrupción. Estas críticas provocaron que a sus casi 65 años y ante la inminencia de su detención, Patricia Orozco tuviera que salir de manera clandestina de Nicaragua.



Pablo Tosco recibirá el Premio de Fotografía 'Juan Guerrero' por su defensa de los derechos humanos a través de la lente. Su trabajo se centra en documentar las desigualdades y tragedias causadas por la migración y el éxodo, la ruta migratoria de los subsaharianos que buscan un futuro en Europa, y el conflicto sirio e iraquí y su impacto en países vecinos como Jordania, Turquía y Líbano.



El trabajo de Tosco ha sido publicado por El País, El Mundo, La Vanguardia, Clarín, BBC, TVE, Al Jazeera, CNN, The Guardian, The Washington Post, The New Yorker y The New York Times. Pablo Tosco ganó en 2021 el World Press Photo por una fotografía tomada para Intermón Oxfam en Yemen.



El Premio Avuelapluma a las Artes Escénicas ha recaído en el actor cacereño Alberto Amarilla. Alberto estudió en la Escuela La Barraca y completó su preparación en la Escuela de Arte Dramático de Málaga. Destacó, poco a poco, en los escenarios, en obras cómo Edipo rey y West Side Story, antes de debutar en televisión con papeles en series como 7 vidas y Mis adorables vecinos (2004).



Se abrió las puertas al estrellato gracias a su papel de Miguelito, en la aclamada cinta El camino de los ingleses (2006), dirigida por el actor Antonio Banderas, por la que fue nominado a un premio Goya, en la categoría de mejor actor revelación. En su carrera, Alberto ha destacado en cintas como Fuga de cerebros (2009), Embarazados (2016) y en series como Acusados (2009), Carlos, Rey Emperador (2016) y El internado: Las Cumbres (2021), entre otras.



El Premio Avuelapluma a la Música se lo lleva este año Luis Pastor. Cantautor extremeño que ha cautivado a varias generaciones con sus canciones y poemas. Compositor, músico y poeta. Empezó a grabar discos en 1972, encabezando la llamada generación de cantautores, símbolo de la lucha antifranquista. Desde entonces hasta hoy ha publicado 20 álbumes tras 50 años de carrera. En 2022, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de España.



El Premio Avuelapluma de las Letras se queda en Cáceres gracias a la joven escritora, Beatriz Maestro, descendiente de la localidad serragatina de San Martín de Trevejo. Maestro es licenciada en Historia por la Universidad de Extremadura (UEx) y su conocimiento de la historia le ha permitido convertirse en una de las grandes autoras de novelas del género.



Su obra 'El Fuego de la Hereje' está entre las cien novelas más vendidas en Amazon dentro de su categoría, sumando ventas en España, Estados Unidos y Reino Unido. Además, Beatriz ostenta el título de Cronista Oficial del Reino de España en la localidad de San Martín de Trevejo desde el año 2016, siendo actualmente la cronista oficial más joven de España.



El palmarés de esta decimocuarta edición concluye con el Premio de Cine Avuelapluma para Ainhoa Rodríguez. Directora de cine, docente, productora y guionista española, su primer largometraje, 'Destello bravío 2' (2021) se estrenó internacionalmente en la Sección Oficial Tiger Competition de la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR), y formó parte de la selección del 50 aniversario del New Directors / New Films de Nueva York, organizado por el MoMA y el Film at Lincoln Center.



La película fue premiada en el Festival de Málaga 2021 alzándose con la Biznaga de Plata Premio del Jurado y la Biznaga de Plata al Mejor Montaje dentro de la Sección Oficial.



GALA DE ENTREGA



La gala de entrega de los Premios Avuelapluma 2023 se celebrará este jueves, 4 de mayo, en los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres, donde todos los premiados recibirán las ya tradicionales plumas de hierro forjado realizadas por el escultor Roberto Iglesias.



La gala será presentada por la periodista Miriam Rodríguez y está prevista la asistencia de distintas autoridades de la política y la sociedad extremeña, como la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el alcalde de Cáceres, Luis Salaya o el vicepresidente de la Diputación de Cáceres, Alfonso Beltrán, entre otros.



La gala será amenizada por el conjunto de música de cámara Ceresbrass, un quinteto de metales y percusión, que nace en el seno de la Banda Provincial de Música de Cáceres. Sus cinco componentes han participado activamente en el salto de calidad de dicha agrupación en los conciertos realizados por la geografía española, francesa y portuguesa, con la grabación de discos y anuncios publicitarios.



Cabe destacar que los Premios Avuelapluma cuentan con el apoyo institucional de la Junta de Extremadura, Asamblea de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, Ayuntamiento de Cáceres, así como del apoyo privado de varias empresas colaboradoras.