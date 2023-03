Este sábado, Momo Cortés ofrece un concierto este sábado en Boogaloo Club Cáceres

De hecho, Brian May, guitarrista de Queen, conoció hace unos años a Momo Cortés, quien encabezó el primer elenco en España del musical 'We will rock you'.

En aquel momento, afirmó que "Momo tenía una descarada calidad, no conoce el miedo y canta como el diablo. A Freddie le hubiera encantado".

Un homenaje a Queen que nació desde el corazón de este artista a una de las formaciones del rock más representativas del sigo XX.

Nacido en el seno de una familia de músicos, la formación académica de Momo Cortés fue clásica. En 1997 entró como solista en la orquesta Santiago y la Central de Música con sus hermanas Susana y Eva, realizando galas en todo el ámbito nacional.

En 1999, le llegó la gran oportunidad de cantar coros en el disco de M-Clan titulado 'Sin enchufe'. A raíz de ese álbum, surgiría una continua colaboración con este grupo que durará más de dos años, participando en numerosos conciertos por toda España e incluso en el disco 'Defectos Personales'.

Pero en la carrera particular de Momo hay un punto de inflexión que marcó todo su futuro profesional: su participación como protagonista en el musical 'We Will Rock You', que supuso su gran lanzamiento y que le llevó a presentarse a unos cástings en los que logró el papel de Galileo.

Tras cumplir su paso por los musicales y su sueño con Queen, Momo compagina en la actualidad su homenaje a los británicos con la dedicación a su propia música.

Lanzó su primer disco 'Constante Contradicción' en el 2006, álbum en el que el mismo Brian May colaboró grabando las guitarras de uno de los temas, 'Tanto amor no es bueno', adaptación al castellano del propio Momo de 'Too much love will kill you'.

Seis años después, vería la luz su segundo trabajo 'Gritaré tu nombre'. Su último y más ambicioso proyecto lo lanzó en junio de 2018: 'Pequeño acto de rebeldía, muerte y posterior resurrección', grabado en los estudios GDK con la producción de Diego Miranda, El DVD que acompaña al CD contiene un concierto acústico grabado en la Sala Tarambana de Madrid.