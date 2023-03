Fundación CB organiza un programa de actividades dirigidas a los afiliados de ONCE

Fundación CB organizará un programa de actividades dirigidas a los afiliados de ONCE, que se celebrará en el marco del acuerdo firmado en 2017 entre ambas instituciones, y que incluye la realización del Camino de Santiago con la participación de un grupo de afiliados de la organización apoyados por jóvenes universitarios de la residencia universitaria de la fundación.

Dichas actividades han sido presentadas este martes por parte del presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez; el delegado territorial de ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias; el director de Fundación CB, Emilio Jiménez; el patrono de Fundación CB y afiliado de ONCE, Javier Olivera, y el jefe del departamento de Servicios Sociales de ONCE, Román Martínez.

El acuerdo pretende hacer accesible la cultura y el ocio al colectivo de personas con discapacidad visual, ofreciendo un programa de actividades que pondrán en valor determinados aspectos y tradiciones de la cultura extremeña y española.

CAMINO DE SANTIAGO

Una de las actividades destacadas será la organización del Camino de Santiago con un grupo de afiliados de ONCE apoyados por jóvenes universitarios de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab).

Desde la Fundación, se ha señalado que se trata de "una experiencia que enriquecerá a ambas partes desde el punto de vista cultural y social, ya que estos jóvenes tendrán la ocasión de ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual en una circunstancia como ésta. La capacidad de superación y la acción social jugarán un papel muy importante en esta experiencia".

El Camino de Santiago Fundación CB - ONCE comenzará el 31 de marzo cuando un autobús parta desde Badajoz hasta Pontevedra. La primera etapa tendrá lugar el 1 de abril desde Arcade hasta llegar a Santiago el 4 de abril.

Cabe destacar que, entre las actividades dirigidas a los afiliados de ONCE, también se encuentran rutas accesibles con el programa Conoce Extremadura, catas o la publicación de un audiolibro de entrevistas, entre otras.