Dulce Chacón será la protagonista del cupón del ONCE del próximo sábado

Concretamente, serán 5.500.000 cupones, de dos euros, los que se distribuirán por toda la geografía española a través de casi 20.000 vendedores que conforman la red comercial de la ONCE, y cuya recaudación tiene un fin social.



Durante la presentación del cupón, el alcalde de dicha localidad pacense, José Carlos Contreras, se ha mostrado "orgulloso" de presentar este cupón con la imagen de Dulce Chacón, como una de las 17 escritoras a las que la ONCE realiza este reconocimiento.



Asimismo, ha destacado la colaboración del consistorio con la organización, pues ya se han editado diversos cupones con Zafra como protagonista, explica la ONCE en nota de prensa.



A su vez, María Alonso Chacón, hija de Dulce, se ha manifestado "emocionada" y "agradecida", en nombre de la familia, por las acciones que se realizan en memoria de la escritora, y en particular, al ayuntamiento y a la ONCE por esta "bonita" iniciativa.



Mientras, la directora de la agencia de Mérida ONCE, Pepa Pozo, ha explicado que este cupón conmemorativo pertenece a la colección 'Con Letra de Mujer', que pretende visibilizar a esas mujeres escritoras que, en su momento, no tuvieron el suficiente reconocimiento. Así, se ha elegido una escritora de cada comunidad autónoma.