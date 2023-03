La fototeca del Palacio de la Isla acoge la exposición 'Mirando a Cáceres desde Instagram' de los fotógrafos Francis Villegas y Julio Hidalgo, con 24 fotografías de los dos últimos años que han sido publicadas en esta red social y que muestran fiestas y monumentos de la provincia.

Así pues, la concejala de Cultura, Fernanda Valdés, ha presentado la exposición acompañada de los fotógrafos, "una muestra que merece la pena verla y vivirla".

Según sus palabras, "Francis Villegas es un fotoperiodista muy reputado y con una trayectoria impecable de décadas de trabajo en el Periódico Extremadura, al margen de su pasión por el mundo de la fotografía como freelance".

Además, "se le han reconocido trabajos a nivel nacional e internacional por saber capturar momentos oportunos y ha roto ciertas barreras a través de las redes sociales, que utiliza como una herramienta más", según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

También, tal y como ha subrayado, "ha vivido el cambio de lo analógico a lo digital, y ha sido el ejemplo de los fotógrafos que comenzaron sin la formación que tienen ahora, siendo prácticamente autodidacta, y se ha ido renovando y especializando hasta ser un referente".

"Es un testigo de la historia de nuestra ciudad en los últimos 30 años, que ha fotografiado de forma cotidiana. Cáceres le está muy agradecida por saber captar momentos únicos que forman parte de la historia de la ciudad", ha aseverado.

Precisamente, sobre Hidalgo, según ha indicado, "fue gerente del Periódico Extremadura y ahora utiliza la cámara como modo de expresión".

Villegas ha explicado que "en la exposición vemos la tierra soñada que tenemos en la provincia, las grandes joyas y tesoros como las fiestas impresionantes y los monumentos".

"Aunque llevo 35 años trabajando en este tipo de fiestas, ahora es cuando me estoy dando cuenta de cómo son porque antes iba a trabajar y pensando en la foto que tenía que hacer. Casi me gustan más estas fotos porque no tengo esa presión y estoy viendo la fotografía de una forma totalmente distinta, y disfrutando más", ha argumentado.

Por último, Hidalgo ha señalado que "empecé hace un par de años a subirlas a Instagram, y han tenido éxito". "Mi aportación a la fotografía es un punto de vista distinto, porque hay ocasiones en que estamos en algunos lugares pero no nos fijamos en muchas cosas, y lo que intento aportar son los detalles", ha indicado.

Cabe destacar que la muestra estará expuesta hasta el 5 de abril, y se puede visitar de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas.