'Al Alba' nace como un boletín anual de la memoria histórica y democrática de Extremadura

Rd/Ep

De esta forma, lo ha señalado el codirector de la publicación 'Al Alba', Juan García Pérez, subrayando que esta revista, que nace con un objetivo de alcanzar una periodicidad anual, "viene a cubrir un vacío importante" en materia de "transparencia" sobre algunos asuntos sobre los que se viene trabajando en la región en materia de Memoria Histórica.

La publicación se ha presentado este martes, con la asistencia del Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la consejera de Cultura, Nuria Flores, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, junto a descendientes de victimas y, responsables de colectivos para la Recuperación de la Memoria Histórica.

García Pérez ha añadido que la publicación también busca ser un "altavoz" de las asociaciones que trabajan en esta materia, y para aportar también información a las administraciones y a la sociedad en general de una manera "amplia y rigurosa", y bajo el convencimiento de que trabajar en materia de Memoria Histórica supone también hacerlo en el "afianzamiento de la democracia" y la defensa de los Derechos Humanos.

'Al Alba' recoge así diferentes entrevistas a responsables políticos, así como a expertos en la temática de la Memoria Histórica, además de reportajes e informes sobre lugares de "memoria especial", entre otros temas.

En su intervención, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la importancia de trabajar "todos juntos", tanto administraciones como asociaciones y sociedad en general, y a través de la educación también, para seguir avanzando en "la justicia" y la "reparación" de los "olvidados" en materia de Memoria Histórica y Democrática.

Junto con ello, ha explicado que se debe seguir trabajando para "hacer justicia" y evitar que se siga transmitiendo "una historia que alguien escribió que no era verdad" sobre esta temática, algo que a su juicio debe hacerse por "humanidad" y también por "justicia".

Con ello, ha invitado así a seguir trabajando "cada uno haciendo lo que le corresponde, sumando esfuerzos, convenciendo", porque "son muy importantes las leyes pero son mucho más importantes las mujeres y los hombres que luego las activan".

Para Fernández Vara, "entre todos, hay que asumir que mientras no hayamos acabado este camino (de la recuperación y reparación de la Memoria Histórica) no podremos decir que estamos satisfechos ni conformes".

Asimismo, ha reconocido que no sabe si habrá años por delante donde habrá "progreso o regresión" en esta temática, aunque ha destacado que esta labor continuará "mientras haya gente convencida de que es imprescindible seguir avanzando en la justicia de la memoria y la reparación".

En este punto, ha considerado "muy importante" mantener y no perder "nunca de vista" el sentimiento de que "devolver la memoria a los olvidados" no se hace por una cuestión de "humanidad" sencillamente, sino "de justicia"; y ha defendido la estrategia que sigue Extremadura "desde hace ya mucho tiempo" de "sumar energías" y trabajar de forma complementaria entre administraciones, asociaciones, la Universidad y la educación para intentar hacer entender a los niños "muchos años después que hubo un pasado que no se puede evitar, que está ahí" en materia de Memoria Democrática.

A este respecto, ha defendido que, en la vida, hay que seguir "una senda de dejar rastro en lo que se hace", y ha reconocido que le marcó "muy especialmente" en su vida política haberse podido acercar en primera persona a la historia de Conchita Viera, cuyo padre, Amado Viera, junto a sus amigos fueron "vilmente asesinados sencillamente por pensar de la manera que pensaban y por sentir de la manera que sentían".

Sobre la publicación 'Al Alba', ha destacado que supone como una especie de "acta notarial" cargada de "contenido emocional" y de "reflexiones muy serias" sobre la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática en Extremadura.

Por su parte, Conchita Viera Nevado, hija de Amado Viera, y quien ha lamentado tener que formar parte de los "atentados" que durante el Franquismo "dejaron huérfanos y silencio".

Asimismo, Viera ha apostado por seguir "dando vida" a los "recuerdos" de los desaparecidos durante la represión franquista, para seguir trabajando así "por la verdad, la justicia y la reparación".

Y, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha subrayado la "necesidad" de seguir defendiendo la recuperación de la Memoria Histórica, debido a la situación "dolorosa" que la represión franquista provocó en "muchas" familias extremeñas que quieren conocer "la verdad", algo que debe producirse "por justicia social" pues, se trata de aportar "justicia y dignidad" a quienes fueron represaliados "por haber defendido la democracia".

En este sentido, ha apostado por seguir trabajando desde las instituciones para "sumar" y "construir democracia" a través de la recuperación de la Memoria Histórica, y ha valorado la apuesta de la Junta en esta temática, con la puesta en marcha --por ejemplo-- ya en su momento de un Servicio sobre esta materia.

La portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, Libertad Sánchez, ha reseñado el papel de la mujer como "contenedora de memoria" de los actos de represalia durante el Franquismo, y ha apostado por enseñar en las escuelas la "verdad" de los hechos acaecidos, "porque eso fortalece la democracia".