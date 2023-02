El Museo Helga de Alvear de Cáceres organiza la exposición 'Esto no es una película'

El Museo Helga de Alvear de Cáceres se suma a la celebración del 30 aniversario del Festival de Cine Español de Cáceres con la exposición temporal 'Esto no es una película' y un ciclo de cine y videoarte, que exploran la relación entre el lenguaje cinematográfico y el arte contemporáneo.



En concreto, la muestra, comisariada por Chema González, encargado también de la selección de videoarte y películas, podrá visitarse entre el 2 de marzo y el 4 de junio.



'Esto no es una película. Arte contemporáneo y cine en la Colección Helga de Alvear' la componen 21 obras entre fotografías, pinturas, grabados y esculturas de artistas como Andy Warhol, Nan Goldin, Cindy Sherman, Ignasi Aballí, Marcel Broodthaers, Bruce Nauman, William Kentridge, Dora García, Tracy Moffatt y Sonia Delaunay.



No incluye obras en formato audiovisual, ya que no busca mostrar el cine realizado por artistas. En la exposición "se habla de cine sin cine", ha explicado María Jesús Ávila, coordinadora del Museo Helga de Alvear, es decir, del efecto, los síntomas y las influencias del cine en la obra de los artistas visuales, con presencia de una veintena de creadores internacionales de reconocido prestigio.



Además, la muestra, cuyo título remite a una de las obras más famosas del pintor surrealista belga René Magritte 'Esto no es una pipa', "reconstruye un escenario que reflexiona sobre el régimen visual del cine, su duración, su tiempo, su forma de pensar la historia, y que condiciona nuestra relación con el mundo", ha explicado Ávila.



Con presencia de una veintena de artistas internacionales de reconocido prestigio, la exposición ofrece un recorrido por diferentes perspectivas temáticas en torno al séptimo arte: Películas posibles pero inexistentes (Ignasi Aballí), el guión como dibujo (Marcel Broodthaers, Bruce Nauman, William Kentridge o Dora García), o los orígenes del cine como experiencia vinculada a la magia y al ocultismo (Tracy Moffatt o Sonia Delaunay).



También plantea la capacidad del cine para anteceder a la historia (Fernando Bryce), el actor como materia (Andy Warhol o Luis Gordillo) y el "anti-actor" (Nan Goldin, Cindy Sherman), y el proyecto de investigación de Jane & Louis Wilson sobre el film no realizado por Stanley Kubrick sobre el Holocausto judío son los ejes temáticos que plantea la muestra.



Así pues, en palabras del comisario Chema González, la exposición "propone un ensayo a través de ideas para entender la presencia ubicua e inevitable del cine -su pensamiento, su visualidad, su tiempo, sus personajes, sus películas, sus instituciones- en el arte contemporáneo", según informa el museo cacereño.



CICLO DE CINE



Por su parte, el ciclo de cine y videoarte 'Películas pese a todo' reunirá un conjunto de obras de videoartistas que forman parte de la colección de Helga de Alvear y se exhibirán en el auditorio del museo, mientras que la Filmoteca de Extremadura contará con una programación especial de películas históricas en estrecho diálogo con las proyectadas desde el museo.



Y es que, según Chema González, el ciclo, "a modo de contrapunto, o de contracampo, plantea un espacio para las películas, un lugar para el cine y la imagen proyectada dentro del Museo Helga de Alvear en diálogo con la Filmoteca de la ciudad", concluye.