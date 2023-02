El Festival de Cine Español de Cáceres aplicará la paridad en su Sección Oficial

El Festival de Cine Español de Cáceres, que se celebrará del 20 de febrero al 4 de marzo, aplicará la paridad en su Sección Oficial, de tal manera que cinco películas de su programación estarán dirigidas por mujeres y otras cinco por hombres.



En esta ocasión, los filmes que se podrán ver este año, en el que el evento celebra su treinta aniversario, serán 'Las gentiles', de Santi Amodeo; 'La consagración de la primavera', de Fernando Franco, 'Unicorn Wars', de Alberto Vázquez; 'Mantícora', de Carlos Vermut, y 'No mires a los ojos', de Félix Viscarret.



También forman parte de la Sección Oficial 'Cerdita', de Carlota Martínez Pereda; 'El agua', de Elena López Riera, 'La maternal', de Pilar Palomero; 'Vasil', de Avelina Prat, y 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa.



En este sentido, el director del festival, que organiza la Fundación Rebross de Cáceres, Paco Rebollo, ha expresado en la presentación de esta edición su orgullo por que el encuentro cinematográfico haya alcanzado las tres décadas proyectando el mejor cine español y la imagen de Cáceres más allá de Extremadura.



"Ningún festival dedicado exclusivamente a promocionar, difundir y premiar el cine español ha llegado a esta avanzada edad en nuestro país", ha señalado.



Además, Rebollo ha destacado la labor de la Fundación Rebross, que ha logrado generar beneficios con la organización del Festival de Cine Español de Cáceres para colaborar en distintos proyectos humanitarios y ecológicos en la Amazonía brasileña, Perú, Ecuador, Kenia, Colombia, Líbano y España (en los últimos años principalmente en Cáceres), a través de donaciones que suman alrededor de 300.000 euros.



Cabe destacar que este festival es el único en España que aúna la promoción del cine español con la solidaridad, razón por la que fue galardonado por la Academia de las Artes y las Ciencias de España con el Premio González-Sinde, según ha recordado la organización del evento en una nota de prensa.



GALARDONADOS



A lo largo de estos treinta años las principales personalidades del cine español han recogido la estatuilla simbólica del festival, el San Pancracio de Cine, proyectando con ello la imagen de Cáceres más allá de Extremadura.



Así, entre los premiados se encuentran desde directores como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba (ambos ganadores de un Oscar) o Isabel Coixet, hasta actores como José Coronado, Marisa Paredes, Antonio de la Torre, Juan Diego, Javier Cámara, Emma Suárez, Eduardo Noriega, Aitana Sánchez Gijón, Eduard Fernández, Carmen Machi, Candela Peña o Bárbara Lennie.



DIEZ PELÍCULAS EN LA SECCIÓN OFICIAL



Concretamente, el festival, que se desarrolla este año entre el 20 de febrero y el 4 de marzo, proyectará doce películas, por un lado diez en la Sección Oficial y otras dos en la dedicada a niños y jóvenes.



Además, para conmemorar el 30 aniversario, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear acogerá desde el 2 de marzo la exposición 'Esto no es una película', regalo del museo a la labor de la Fundación ReBross durante treinta años.



También, el 3 y 4 de marzo, el mismo museo, albergará el Congreso 30 aniversario, que versará sobre las publicaciones culturales y los festivales de cine.



CREATIVIDAD FEMENINA



Como en cada edición, el festival recoge las mejores películas estrenadas el año anterior, que el jurado ha considerado las más relevantes. Lo más destacado de esta producción es la presencia femenina detrás de la cámara, lo que confirma el "relevo generacional a favor de las mujeres en la creatividad fílmica española".



Prueba de ello son las películas 'Cinco lobitos', 'El agua', 'La maternal', 'Cerdita' y 'Vasil', algunas de las cuales han concursado en prestigiosos festivales de cine como Cannes, Berlín, Chicago o San Sebastián.



Las películas seleccionadas por el jurado de la 30 edición del Festival de Cáceres son participadas por RTVE y empezarán a proyectarse el 20 de febrero en Multicines Cáceres con 'Las gentiles', de Santi Amodeo, un retrato ácido de la adolescencia actual en España, donde el uso del móvil y las redes sociales resulta determinante.



Seguirá 'La consagración de la primavera', de Fernando Franco, la emotiva historia de la relación entre una mujer y un joven con parálisis cerebral. El reciente Goya a la mejor producción cinematográfica española de dibujos animados para adultos se exhibirá el miércoles día 22 con 'Unicorn Wars, de Alberto Vázquez, quien mediante la fantasía animada reflexiona sobre el origen del mal.



La primera semana de proyecciones se cierra con 'Mantícora', de Carlos Vermut, y su turbadora historia de un joven pedófilo, y 'No mires a los ojos' de Félix Viscarret, una adaptación de la novela de Juan José Millás 'Desde la sombra', publicada en 2016, sobre un hombre al que echan del trabajo y se esconde en un armario cargado en una furgoneta que traslada el mueble a un domicilio particular.



La segunda semana de proyección comienza con 'Cerdita' de Carlota Martínez Pereda. El filme de la debutante madrileña con raíces en Extremadura se rodó en Villanueva de la Vera y mezcla el cine de denuncia social (el acoso a menores) con el género de terror.



Tras esta producción se exhibirá 'El agua', de Elena López Riera, filme debutante de su realizadora, sobre la vida cotidiana en un pueblo del sur español durante el verano. La película fue seleccionada para concursar en la sección Cámara de Oro, para cineastas debutantes, en el pasado Festival de Cannes.



El miércoles se proyectará 'La maternal', segunda obra de Pilar Palomero, la exitosa cineasta que debutó con 'Las niñas'. Esta reflexión sobre la maternidad compitió en el Festival de San Sebastián de 2022 y su actriz principal, Carla Quílez, consiguió la Concha de Plata a la mejor interpretación.



Asimismo, en 'Vasil', Avelina Prat retrata a un jugador de ajedrez búlgaro que duerme en la calle tras llegar a España desde su país, mientras que el viernes completará la programación 'Cinco lobitos', otro retrato sobre la maternidad dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, cuya protagonista, Laia Costa, ha ganado el Goya a la mejor interpretación femenina.



Entre los espectadores de la Sección Oficial se sorteará una cena para dos personas en el Restaurante Atrio (3 estrellas Michelín), una cena para dos personas en el Restaurante Borona Bistró, dos cenas en el Gastrobar Mastropiero y dos noches de Hotel 3*/4* (con desayuno y visita guiada) en Salamanca por gentileza de Vitor Salamanca.



VER CINE ESPAÑOL AYUDA



Una de las ofertas culturales más importantes para el festival, destinada a 5.000 alumnos de colegios e institutos, es el programa de sensibilización 'Ver Cine Español Ayuda', cuyo objetivo es el de aunar cine, educación y solidaridad en un mismo acto.



Este año se proyectarán en Multicines Cáceres el filme de dibujos animados 'El inspector Sun y la maldición de la viuda negra', de Julio Soto (1, 2 y 3 de marzo) y 'Voy a pasármelo bien', la película musical de David Serrano homenaje al popular grupo Hombres G (24, 27 y 28 de febrero) en sesión matinal.



GASTRONOMÍA Y CINE



También acudirán a su cita festivalera las Jornadas de Turismo Gastronómico 'Platodecine', destinadas al público e invitados del festival en las que disfrutar de las excelencias de la gastronomía extremeña, de los mejores productos de la región y de sus restaurantes.



El propósito es que las jornadas ofrezcan un amplio y representativo recorrido de la cocina regional para que nuestros invitados se conviertan en embajadores de la calidad y de la diversidad de la oferta culinaria de Extremadura.



Finalmente, el festival se clausurará un año más con la ceremonia de entrega de los Premios San Pancracio de Cine de 2023, que se celebrará a las 20:30 horas en el Gran Teatro de Cáceres. El palmarés de estos galardones se conocerá en los próximos días.