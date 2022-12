La Junta aprueba 1,62 millones para ampliar y diversificar oferta cultural áreas no urbana

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles un decreto por el que se regulan las ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas al amparo de los Fondos Next EU y el mecanismo de Recuperación y Resiliencia del reglamento (UE) y se aprueba la única convocatoria por importe de 1.622.460 euros.

Con este decreto se pretende dinamizar la actividad cultural de las organizaciones con y sin ánimo de lucro en áreas no urbanas para extender la oferta cultural en el medio rural.

De esta forma se dotará a los agentes culturales de recursos económicos e instrumentos que faciliten la sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo, mejoren la competitividad y empleabilidad en el sector y permitan el diseño y desarrollo de estrategias alineadas con los objetivos fijados por la UE para los próximos años, como digitalización, cohesión territorial, diversidad e inclusión, igualdad de género y 'Pacto Verde' (Green Deal).

Podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades públicas, incluyendo las agrupaciones de entidades locales y las entidades y organismos dependientes de entidades locales, autonómicas o estatales; las entidades privadas y los profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

La cantidad máxima de la ayuda no superará los 45.000 euros por proyecto y beneficiario, y no podrá superar el 80 por ciento del coste subvencionable del total del proyecto. Asimismo, el importe de la subvención a conceder no podrá ser inferior a 25.000 euros.

El objetivo de esta inversión es activar un mínimo de 36 proyectos o iniciativas culturales en zonas no urbanas de Extremadura que refuercen el vínculo individual y social con el territorio y ofrezcan nuevas oportunidades laborales, según informa el Ejecutivo regional.