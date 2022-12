La N-523 Cáceres-Badajoz sigue cortada al tráfico por las intensas lluvias

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura 112 acaba de hacer una nueva actualización de las carreteras que en estos momentos se encuentran cortadas al tráfico por las intensas lluvias caídas en la región en las últimas horas.

Así pues, actualmente sigue cortada al tráfico la carretera N-523 Cáceres-Badajoz tras hundirse parte de su asfalto.

Además, en la provincia de Badajoz no se puede circular por la EX-110 (San Vicente de Alcántara-Badajoz) en la salida Alburquerque y Valdebótoa; la EX-325 entre Villar del Rey y Venta Zapatón; la EX-327 de La Roca de la Sierra a Montijo; y la EX-214 entre Villar del Rey y La Roca de la Sierra.

No obstante, ésta última no está cortada, pero cuenta con saltos de agua, por lo que desde el 112 se recomienda no circular por ella.

Por su parte, en la provincia de Cáceres está cortada al tráfico la N630 hacia la Granja por CC-13 y hay un corte en EX205 pk108,500 en Zarza de Granadilla.

Tampoco se puede acceder a la CC15.2 (La Granja-Casas del Monte) a la altura de la N630; la CC13.5 La Granja a N630; la carretera desde Rincón de Ballesteros a N630; el camino vecinal entre Campo Lugar y Alcollarín; y la EX102 pk58.500 Cañamero.