El teatro de Lorca y mujeres cubiertas de negro denuncian en Badajoz violencias machistas

Una representación de piezas de Federico García Lorca a cargo de cinco usuarias de los Servicios Sociales de Badajoz y una 'performance' de mujeres vestidas de negro han reivindicado en la capital pacense las violencias machistas, con motivo de este 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El acto institucional, celebrado en las Casas Consistoriales, ha incluido la representación de 'Mujeres de Lorca' con cuatro piezas del poeta y escritor granadino, en concreto 'La casa de Bernarda Alba', el 'Romance de la pena negra' y el monólogo de 'Doña Rosita la soltera' a cargo del taller de habilidades sociales y comunicativas a través del arte dramático, bajo la dirección de María Jesús Delgado, y con la colaboración y participación del alumnado del Conservatorio Superior de Música.

Posteriormente, en la Plaza Alta ha tenido lugar un acto reivindicativo, en el que se ha leído una declaración institucional con motivo de este día y unos textos de la poeta feminista Johana Patiño, seguido de un desfile de mujeres cubiertas de negro contra el machismo en torno a una serie de datos relativos a las violencias machistas.

También en dicha plaza se han dispuesto 38 sillas vacías con los nombres, edades, fecha y lugar en el que han sido asesinadas este año 38 mujeres en España víctimas de violencia de género, en el marco de este acto en el que ha tomado la palabra el alcalde de Badajoz Ignacio Gragera, quien ha aseverado que "afortunadamente" ya no vivimos en la sociedad que vivió Lorca y en la de 'La casa de Bernarda Alba', "gracias al esfuerzo de todos".

"Las mujeres ya no sufren, a día de hoy, todo lo que sufrían en aquella época, toda esa presión, todo ese oprobio y toda esa autocensura y ese machismo propio de sociedades más atrasadas", ha señalado, para remachar también que "es cierto" que "no vivimos en una sociedad igualitaria, todavía no" y que "todavía queda camino por recorrer".

Ante ello, ha continuado Gragera, lo que tienen que hacer aquellos, entre los que se ha contado, que creen en las sociedades igualitarias es intentar combatir esos discursos que, a día de hoy, "niegan que las mujeres por el mero hecho de serlo tienen a veces menos derechos, tienen menos oportunidades, y sobre todo sufren violencia", a la par que ha expuesto que lo que diría a aquellos que niegan esa "realidad" es que miren "solo una vez" a los ojos de una víctima "y se atrevan después de esa mirada a decir que la violencia machista no existe".

"Os lo dice", ha reconocido, quien ha tenido "la suerte, pero también la desgracia" de conocer "muy de cerca" el mundo de las violencias machistas a través de su profesión - abogado -, y de convivir "en momentos de auténtico trauma" con mujeres víctimas de esa violencia.

"Que cualquiera que la niegue que se atreva a decirme a mí que esa violencia no existe, porque esa violencia existe, y no la tenemos en el telediario, la tenemos aquí en la ciudad de Badajoz, la tenemos en cualquier lugar y en cualquier pueblo de este país", ha dicho.

Y es que, como ha concluido el alcalde, a pesar de todos esos avances, las ayudas y sobre todo a pesar de todo ese despertar social de ayuda a las mujeres", "todavía tenemos camino por recorrer y días como hoy son muy importantes".

ROMPER EL SILENCIO

También el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, se ha referido a la importancia de este día, a la vez que ha incidido en que este viernes es una jornada en la que nos reunimos "para romper el silencio" y "recordar, una vez más, que la violencia de género es una violación de los derechos humanos persistente, que afecta a mujeres de todo el mundo", así como que requiere de la implicación de todas las instituciones, también de toda la sociedad.

"Con un compromiso individual de cada una de las personas que la componemos, desde los más jóvenes hasta los más mayores para acabar con ella", ha apuntillado, junto con que es un día de reivindicación, así como de recuerdo a todas las víctimas de violencia de género, 38 en lo que va de año en España.

Ante ello, no se ha querido olvidar de todas esas víctimas que no están contabilizadas, al tiempo que ha reconocido que cada vez que en el ayuntamiento convocan un minuto de silencio por una nueva víctima para él supone "un mazazo" y "un fracaso" porque, pese a todos los esfuerzos, "no hemos sido capaces aún de erradicarlo". "Ojalá no tuviera que convocar ni un minuto de silencio más", ha espetado.

SILLAS VACÍAS, "SENTIR SU VACÍO"

Carmen Delgado, de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Instituto Municipal de Servicios Sociales, ha detallado las distintas actividades previstas en este acto y se ha referido a las citadas sillas vacías por las 38 mujeres "asesinadas" este año en el país y a que las quieren tener "siempre muy presentes", además de "sentir su vacío" dado que "son las mujeres que, inexorablemente, cada año nos faltan, las que nos arrebatan cada semana con una continuidad insoportable ese machismo brutal y asesino y el que podemos percibir con más cercanía".

Igualmente, ha puntualizado que son ya 1.171 los hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar a las "víctimas mortales de esta violencia machista solo en el ámbito de las parejas sentimentales", y ha sumado que también han recopilado datos sobre las violencias machistas "más llamativas y más brutales que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo en todo el mundo, en España y también en Extremadura", donde recientemente ha tenido lugar el "asesinato" de Imane en Valencia de Alcántara.

También ha destacado que hay más de mil mujeres con protección policial "solo en la provincia de Badajoz", y que en la calle se exponen otros datos "durísimos" como que, por ejemplo, solo Apramp, organización que atiende a víctimas de la violencia sexual, ha atendido el año pasado a más de mil mujeres víctimas de explotación sexual, de trata, en chalet, en pisos y en clubes de toda Extremadura.

Unos datos expuestos en la calle a tenor de los cuales ha dicho que "demuestran" que "ninguna sociedad del mundo en el siglo XXI ha conseguido la igualdad entre hombres y mujeres".