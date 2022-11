Habilitado el nuevo sistema de inscripción para las visitas a la Cueva de Maltravieso

El nuevo sistema de inscripción para el proyecto piloto de visitas a la Cueva de Maltravieso está disponible desde este martes en la web visitasescouralmaltravieso.com para facilitar la gestión de la "alta demanda" de solicitudes recibidas y una mayor información a los inscritos.



Además, en esta misma web se puede realizar la inscripción semanalmente en el sorteo para participar en las visitas, todos los viernes hasta abril de 2023.

Así pues, desde este martes, 8 de noviembre, está habilitada la inscripción para el sorteo de los cinco participantes en la visita del próximo día 18, que se realizará de forma personal e intransferible, no admitiéndose solicitudes de grupos, según informa la Junta en una nota de prensa.



Los inscritos en el sorteo a través de la web recibirán un correo electrónico de aceptación de su solicitud, que le asignará un número de participación en el sorteo. La notificación de participación en el sorteo no significa que ésta haya sido seleccionada para la visita. El sorteo se realizará todos los viernes previos a la visita a las 12:00 horas.



Los ganadores del sorteo recibirán en las siguientes veinticuatro horas de su realización, una comunicación informando de su selección para la visita. En caso de no recibir comunicación en ese periodo, un inscrito deberá dar por desestimada su inscripción en la visita.



Una vez realizado el sorteo, quedará abierto nuevamente el plazo para optar a participar en el siguiente. Los inscritos que no hayan sido seleccionados en el sorteo previo deberán volver a realizar la inscripción, en su caso, para participar en el sorteo siguiente.



Por tanto, las personas que hayan sido seleccionadas para participar en la visita no podrán volver a participar en el sorteo de una nueva visita.



Para mejorar la información en todo el proceso de inscripción en las visitas piloto a la Cueva de Maltravieso, se ha incluido en la web toda la información detallada sobre el proceso y las condiciones del sorteo.



INSCRITOS PREVIAMENTE Y VISITA 11 NOVIEMBRE



Los inscritos previamente en la web deberán volver a realizar la inscripción para participar en el sorteo de la visita en una nueva fecha. En todo caso, estos inscritos recibirán una comunicación a través de correo electrónico informando sobre las nuevas condiciones de acceso a las visitas.



Los participantes en la visita del 11 de noviembre se han seleccionado a través de un sorteo con el millar de inscritos previos en la web, tal como se realizó con las visitas del 28 de octubre y 4 de noviembre. El procedimiento de sorteo se ha mantenido en tres visitas para agradecer el interés mostrado por estos inscritos. Todos los ganadores del sorteo han sido informados vía telefónica y a través de correo electrónico.



El proyecto piloto de visitas a la Cueva de Maltravieso se inició en abril de 2019 para determinar el impacto en la gruta del acceso de visitantes con dos grupos semanales de cuatro visitantes.



La previsión de duración del piloto fue de doce meses pero debido a la pandemia se paralizó en febrero de 2020. El pasado 28 de octubre se reemprendió el proyecto con un régimen de un grupo semanal de cinco personas que accede en una visita guiada a la cueva todos los viernes.



Finalmente, la iniciativa se prolongará hasta el mes de abril del próximo año para completar la secuencia de datos que permitirán determinar las futuras condiciones de acceso a la cueva de Maltravieso.