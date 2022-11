La Diputación de Cáceres convoca los premios literarios para 2023

La Diputación de Cáceres ha convocado los premios literarios para 2023 de novela corta, poesía, cuento y microrrelatos, así como el Premio Dionisio Acedo de Periodismo, cuyos trabajos podrán presentarse hasta el 27 de febrero del próximo año.



En concreto, esta iniciativa, dotada con un total de 30.000 euros a repartir entre las diferentes categorías de los certámenes, busca fomentar la creatividad literaria y el conocimiento de la realidad y actualidad regional. Un jurado emitirá su fallo antes de que finalice el primer semestre del año y los ganadores se conocerán en el transcurso de una gala.



Así pues, el XLVIII Premio Cáceres de Novela Corta tiene por objeto promover la creación literaria de autores y autoras de novela corta, al que podrán concurrir personas de cualquier nacionalidad y edad. Las obras presentadas a concurso deberán ser inéditas, escritas en lengua castellana, no haber sido premiadas con anterioridad y tener una extensión de entre 100 y 130 páginas. La dotación del premio es de 9.000 euros y la publicación de la obra por parte de la Diputación de Cáceres.



Con el XXVI Premio Flor de Jara de Poesía la diputación cacereña busca fomentar la creación a través de obras literarias en el género poético. Como en convocatorias anteriores, podrán concurrir trabajos de poesía escritos en lengua castellana, inéditos, no premiados en otros certámenes y con una extensión mínima de 500 versos. La obra premiada recibirá una dotación de 6.000 euros y su publicación.



A su vez, el XXXIII Premio de Cuentos Ciudad de Coria, con un premio de 3.000 euros y la publicación de la obra, persigue contribuir a la promoción de autores de cuentos de cualquier edad y nacionalidad. Para participar, las personas interesadas deberán remitir un cuento o conjunto de varios cuentos, inéditos, escritos en lengua castellana y con una extensión entre las 80 y 100 páginas.



En cuanto al XIX Premio El Brocense de Microrrelatos, tiene como objetivo fomentar la creación y la creatividad entre los más jóvenes. El certamen tiene dos categorías, la primera dirigida al alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO y ciclos formativos de grado medio, y la segunda para alumnos de Bachillerato y ciclos formativos de grado superior matriculados en el curso 2022-2023.



La asignación para esta convocatoria es de 6.000 euros, que se reparten según las categorías, de manera que para el alumnado de cada una de las dos categorías, el primer premio será de 1.000 y habrá 3 accésit de 500 euros, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



La extensión máxima de los microrrelatos será de 500 palabras y la temática será libre. Deberán estar escritos en lengua castellana y no haber sido premiados en otros concursos. El profesorado que avale los trabajos ganadores de los primeros premios recibirán un premio único de 500 euros, y los centros a los que pertenezcan las personas premiadas, un lote de libros editados por la Diputación de Cáceres.



XLIII PREMIO DE PERIODISMO DIONISIO ACEDO

También se ha convocado el XLIII Premio de Periodismo Dionisio Acedo al que pueden concurrir trabajos periodísticos en cualquier formato (prensa, radio, televisión, fotografía y periodismo digital), redactados en castellano, con temáticas que visibilicen la realidad y actualidad extremeña y que hayan sido editados o publicados entre el 25 de marzo de 2022 y el 27 de febrero de 2023 en cualquier medio de difusión nacional o internacional.



En este caso, la dotación de este premio es de un total de 6.000 euros, repartidos en 3.000 euros para prensa escrita, incluidos medios digitales y fotografía, y otros 3.000 euros para medios audiovisuales: radio y televisión. En su deliberación, el Jurado tendrá en cuenta aspectos como la actualidad, la inmediatez, el análisis y la investigación.