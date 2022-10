Más de 50 artistas participan en Valencia de Alcántara en el festival 'Valentiarte'

Ep.



La localidad cacereña de Valencia de Alcántara celebra los días 12, 14 y 15 de octubre la undécima edición del festival 'Valentiarte', que llenará las calles y plazas del municipio de actividades de música, danza, magia, teatro y circo, entre otras.



Más de 50 artistas de diferentes disciplinas se dan cita en este peculiar festival que conecta con la esencia del arte callejero para ofrecer sus mejores espectáculos, recibiendo, como recompensa, la valoración del público al pasar la gorra. Este año el festival ha invitado a los artistas que fueron más aclamados por el público a lo largo de las 10 ediciones anteriores.



Será la Compañía Alicia Soto-Hojarasca la que abrirá la programación, este miércoles, día 12, con dos espectáculos de danza a partir de las 18,00 horas y se cerrará la programación de la tarde del miércoles con el cineforum '12 hombres sin piedad'.



Ya el viernes, día 14, el festival volverá desde las 16,45 horas con un taller de batucada. Habrá actuaciones de danza, con la Escuela de Funky; de circo, con los malabares del Capitán Maravilla y el espectáculo de equilibrio en cuerda floja de Samantha Gold, la Single de Oro. La jornada concluirá con música de manera que sonará desde la cumbia de Os Sabugueiros, la música cubana de Fonte Salgueiro Social Club a la música rock setentero de la mano del grupo Linze.



El sábado 15 de octubre, día central del festival, arrancará con un pasacalles batucada para despertar el espíritu festivo entre el público desde las 10,30 horas. Se ofrecerán espectáculos de humor, magia, música, danza, circo y más música, de la mano de artistas reconocidos como MR. Kebab (antimagia y humor), Lola Mento (magia y humor), Go Out Brothers (humor), Circo Alas (acrobacias aéreas) y la Escuela de Danza Tania.



El toque musical lo pondrán el Conjunto San Antonio (música Tex Mex) Majaicans (ska reagge, acompañado por una performance de flamenco) Javato y los Disfrutones (música fusión), The Polers (soul rock) y "una pinchada de vinilos".



La programación de 'Valentiarte' incluye talleres diversos como el de elaboración de monstruos de trapo o de cestería, juegos populares, flamenco, creación colectiva de un mapa de sueños o el intercambio de juegos, libros y juguetes infantiles en el mercado-trueque.



Cabe recordar que este certamen artístico comenzó en el año 2011 de la mano de un grupo de vecinos y vecinas de Valencia de Alcántara y su campiña con el objetivo de acercar una oferta cultural diferente y diversa a esta zona rural.



'Valentiarte', que mantiene la tradición de los artistas de "pasar la gorra" tras la actuación, tiene también un carácter solidario, ya que los posibles beneficios obtenidos se destinan a una causa social que se decide, posteriormente, una vez hecho balance.



La programación ha sido presentada este lunes por parte de la directora del Centro de las Artes Escénicas y la Música de Extremadura (Cemart), Toni Álvarez; el diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande; el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, y un representante del festival, Ramón Aranguren, que ha desgranado la programación.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA



La directora del Cemart, Toni Álvarez, ha indicado que la Junta de Extremadura "quiere sumar también a este festival, en su apuesta por difundir la cultura a todos los rincones de la región", y ha destacado la importancia de la participación ciudadana en iniciativas como esta que implica a toda el municipio.



El diputado de Cultura, Fernando Grande, ha destacado que 'Valentiarte' "es una iniciativa cultural ya consolidada" y "un ejemplo de la vida que tienen nuestras zonas rurales, gracias a la implicación de la ciudadanía".



Por su parte, el alcalde de Valencia de Alcantara, Alberto Piris, ha trasladado el agradecimiento y reconocimiento especial "a tantas personas que dedican su esfuerzo e ilusión a la organización de este festival", además de valorar el apoyo de la Diputación de Cáceres y de la Junta de Extremadura, que "aúnan esfuerzos para que 'Valentiarte' siga creciendo".



El certamen cuenta también con la colaboración de la Mancomunidad Sierra de San Pedro, la Asociación para el Desarrollo de la Sierra de San Pedro-Los Baldíos y de muchas asociaciones locales y pequeños negocios que aportan su granito de arena.