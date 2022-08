El 68º Festival de Mérida cierra edición con 147.053 asistentes en todas sus actividades

La 68ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la décimo primera consecutiva que dirige y gestiona Jesús Cimarro al frente de la empresa Pentación Espectáculos, se ha clausurado con 147.053 asistentes totales a todas sus actividades, de los que 74.673 fueron espectadores en el Teatro Romano de la capital extremeña, su principal escenario.

Concretamente, han sido casi dos meses ininterrumpidos de teatro –del 1 de julio al 21 de agosto– durante los cuales se han desarrollado actividades paralelas, talleres, exposiciones y representaciones en cuatro espacios romanos –Mérida, Medellín, Regina y Cáparra- además de la extensión en Madrid durante el mes de junio y el recién reinaugurado Teatro María Luisa -a cuyas representaciones han acudido 1.753 espectadores-.

Así pues, su director se ha mostrado "más que satisfecho" de esta edición del certamen emeritense. "El balance de público y organización es absolutamente positivo” en un año en el que “todo el mundo se ha ido a la playa a vivir y a disfrutar de la vida” tras dos años de pandemia.

“Y, dicho esto, me atrevo a asegurar que hemos cumplido con el principal objetivo que nos habíamos propuesto: hacer felices a la gente proporcionando una oferta de cultura y ocio de calidad". De la misma forma, según sus palabras, "también hemos cumplido los objetivos económicos y estratégicos del festival, consolidando aún más el estatus ya alcanzado como referente del teatro clásico en el mundo".

De hecho, en la presentación del balance de la 68ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en la que ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores Redondo; y el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, Cimarro ha avanzado que en la edición del próximo año “intentaremos pasar el Océano Atlántico para presentar el Festival y llegar a más lugares”.

En esta edición, la programación multidisciplinar del espacio principal, el Teatro Romano de Mérida, ha tomado forma con espectáculos como 'Julio César', una propuesta internacional llegada desde Buenos Aires, 'Safo', dos espectáculos de danza - 'Ariadna, al hilo del mito' y 'De Sheherezade'- de Rafaela Carrasco y María Pagés respectivamente, el musical 'El aroma de Roma', los espectáculos de dos compañías extremeñas: 'Minerva' y 'La tumba de Antígona' y las comedias: 'Miles Gloriosus' y 'El Misántropo'.

Además, en la presente edición, se han colgado 20 veces el cartel de 'no hay localidades', 5 de ellas en el Teatro Romano de Mérida, 2 en la extensión de Cáparra, 2 en el Teatro María Luisa y 11 llenos en la programación teatral de Agusto en Mérida.

El mayor éxito de esta edición ha sido 'Miles Gloriosus', que ha registrado cinco llenos consecutivos en sus cinco funciones del 3 al 7 de agosto con 15.552 asistentes totales.

INAUGURACIÓN DEL TEATRO MARÍA LUISA

Una de las novedades de este año tiene que ver con que el Festival de Mérida ha sido el encargado de programar la reapertura del Teatro María Luisa durante los fines de semana del mes de julio, con una gran acogida por parte de la crítica especializada y del público.

Cinco han sido los montajes: 'Penélope' del Ballet Español de Murcia, 'Antígona' de la reputada compañía portuguesa Chapitô, 'Numancia' de Nao d'amores y Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), 'Las bingueras de Eurípides' de Las NIñas de Cádiz y '¡Que salga Aristófanes!' de Els Joglars, estas dos últimas propuestas colgaron el cartel de "todo vendido", tal y como informa la organización del certamen en una nota de prensa.

ESPECTADORES Y ASISTENTES

El número de asistentes a los distintos espectáculos y actividades programados por el Festival ha sido de 147.053 personas. La programación escénica en Mérida, Madrid, Medellín, Regina y Cáparra ha atraído a 86.709 espectadores.

De todos los que asistieron a las funciones de los cinco espacios escénicos principales, 37 personas se han visto beneficiadas de forma directa por las medidas de accesibilidad para personas con dificultades visuales o auditivas patrocinadas por Fundación CB e Ibercaja (audiodescripción y subtitulado 24 personas y 13 persona del bucle magnético).

En cuanto a la accesibilidad e inclusión teatral, la edición número 68 ha destacado por contar con la participación de la ONCE a cargo de la coordinación artística de la función del espectáculo "Caeci in Foro", de la compañía de teatro Homero de Sevilla, perteneciente a una de las Asociaciones Culturales apoyadas por la ONCE, y formada por personas ciegas y con discapacidad visual, al igual que de nuevo se han adaptado a lectura fácil los programas de mano de todos los espectáculos.

De igual forma, 152 espectadores han reservado espacios destinados a personas con movilidad reducida en silla de ruedas durante todo el Festival.

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES PARALELAS

Por otro lado, las exposiciones 'Spectacula' en el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) ha recibido 40.786 visitantes, 'Puro Teatro', en la sede del Festival, 375 personas y, la exposición inaugurada en Irún en el Museo Oisseau un total de 1.184 asistentes.

En cuanto a las actividades paralelas, los pasacalles 'Las Pasiones de Zeus' y el Teatro Familiar de 'Héroes y heroínas' han registrado 8.850 y 980 personas respectivamente.

Mientras, la programación Off Agusto en Mérida 2022 la han disfrutado 5.877 asistentes y el Cinema Aestas ha registrado 400 entradas. A todo ello hay que sumar las 319 personas que asistieron al Curso de Canto y Conciertos organizados por la Escuela de Música La Octava; las 151 que han participado de manera presencial, o en streaming, al IV Encuentro Internacional de Periodismo Móvil y Cultura. 240 han participado en el Ciclo de Conferencias de Encuentros con los Clásicos y 92 han sido los asistentes del Encuentro de Creadoras Escénicas bajo el título Síndromes y Complejos: ¿Castigo de los dioses?.

La labor específicamente formativa que ha desarrollado en esta edición el Festival ha sido amplia y muy bien acogida en sus múltiples propuestas. Desde los Talleres Ceres de teatro impartidos en 20 localidades extremeñas a los que han acudido 295 alumnos de las dos provincias extremeñas (Badajoz 176 y Cáceres 119); el Campo Internacional de Voluntariado, que este año ha contado con 20 jóvenes participantes.

Se han llevado a cabo dos talleres de lectura fácil de 'La tumba de Antígona' y 'Medea', además de lectura dramatizada de esta última con 410 y 50 participantes, respectivamente.

El Consorcio Patronato Festival de Mérida y TAPTC? Teatro han organizado una actividad formativa para jóvenes 'La Odisea del Espacio Sonoro' para 35 participantes.

Además, entre otras actividades, en esta 68 edición, el Festival se ha presentado durante los meses de abril y mayo en Viena y Lisboa, ha inaugurado la Biblioteca del Festival, ha colaborado en la presentación del libro 'El origen del Festival de Mérida' de Javier Álvarez Amaro y ha colaborado con la Escuela Superior de Arte y Diseño, además de recuperar el apadrinamiento de un actor, en esta edición Agustín Jiménez, para la representación de 'El Alcalde de Zalamea' que pone en marcha la localidad de Zalamea de la Serena.

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

A ello también hay que añadir la repercusión mediática del festival, la cual ha vuelto a ser amplia, constante y siempre con un tono positivo, destacando esta edición la presencia en prensa internacional, en concreto la argentina que se hizo gran eco del estreno de Julio César, obra que abrió el Festival de Mérida 2022.

Han sido un total de 5.454 noticias repartidas de la siguiente forma: 199 piezas, reportajes y entrevistas en televisión; 375 cortes e intervenciones en radios; 1.085 noticias de prensa escrita; y 3.801 impactos 'on line'.

El valor publicitario de esta repercusión mediática es de 41.011.215,55 euros y el valor de comunicación es de 129.274.467,91 euros, según la valoración que realizan las empresas especializadas de seguimiento de medios Kantar Media y Hallon (Eprensa).

REDES SOCIALES

Y como no podía ser de otra forma, el 68º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha tenido igualmente una significativa presencia en las principales redes sociales, como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y LinkedIn, donde cuenta ya con 67.725 seguidores fieles, un 6.80% más que el año pasado.

Cabe recordar que la 67ª edición concluyó con 63.121 seguidores en el conjunto de sus redes sociales. La actividad en la página de Facebook, con 31.329 me gusta, ha conseguido una notable audiencia. Más de cuatro millones de usuarios han visto alguna de las publicaciones de la página. El perfil del Festival en esta red social ha sumado casi 4.000.000 de impresiones (3.856.060) de sus contenidos publicados desde enero de 2022.

En Twitter, el Festival ha ganado el último año 717 seguidores más, situándose en 17.600 seguidores actualmente. Además los tuits han alcanzado las 371.210 impresiones a lo largo del año.

Asimismo, el canal de Youtube del Festival ha ganado 220 suscriptores, acumulando 1390 suscriptores y ha registrado 622.020 visualizaciones de sus vídeos, con un crecimiento del 13,93% respecto al mismo período del año pasado, y con una estimación de 21.841 impresiones.

Por último, el perfil de Instagram del Festival tiene registrados 17.261 seguidores, lo que supone 2.514 seguidores más que en el último año, un 17.05 % más que el cierre de la edición de 2022. Además, desde enero de este año, el contenido del perfil de Instagram acumula más de 4.000.000 de impresiones hasta la fecha de hoy.