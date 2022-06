Tomatito, Kiko Veneno y Chloé Bird pasarán por Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres

Ep.

Tomatito, Kiko Veneno y la cacereña Chloé Bird pasarán este verano por Los Conciertos de Pedrilla que completan el cartel con la madrileña Ana Alcaide, los estadounidenses Ranky Tanky y la camerunesa Valèrie Ekoumé. Serán seis actuaciones los viernes desde el 15 de julio hasta el 19 de agosto sin restricciones y con un aforo de 1.200 personas, 800 de ellas en localidades sentadas.



Se trata de una de las citas culturales "ineludibles" de la agenda estival cacereña que organiza la Diputación de Cáceres desde hace veintiséis años y que no se ha suspendido en los dos años de pandemia, aunque se celebró con restricciones de aforo y medidas sanitarias.



Ahora vuelve a los jardines del Museo Casa Pedrilla, propiedad de la diputación cacereña con tres conciertos a las 22,30 horas durante el mes de julio, y a las 22,00 horas en los otros tres que se celebran en agosto.



Toda la programación ha sido presentada este martes por el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, y el diputado de Cultura y Deportes, Fernando Grande, quienes han resaltado el papel que juega la institución para llevar cultura a todos los municipios de la provincia pero también a las dos grandes ciudades como Plasencia y Cáceres con los programas Las Noches de Santa María, que se ha celebrado ya, y Los Conciertos de Pedrilla.



"Estamos viendo muchas ganas entre la ciudadanía de salir a la calle, disfrutar de los espacios públicos, levantarse, saltar y bailar en un concierto", ha señalado el diputado, que ha recordado que en la edición del año pasado, que se celebró con aforo limitado y por previa reserva, se agotaron todas las localidades en todos los conciertos, por lo que se espera una gran afluencia de público a los de este año.



También el presidente ha destacado las "ganas de regresar a la normalidad". "Llegamos con la satisfacción de haber trabajado duro para no tener que suspender las programación ni siquiera en los últimos años de pandemia", ha recordado.



SOBRE LOS ARTISTAS



La primera en subirse al escenario el 15 de julio será la instrumentista, cantante y compositora Ana Alcaide, que es pionera y divulgadora de la nyckelharpa o viola de teclas, un instrumento tradicional sueco que conoció durante su estancia en la Universidad de Lund (Suecia) como estudiante de Biología. Ha recibido formación artística en el Conservatorio de Getafe y en la Academy Of Music de Malmö (Suecia).



Ha publicado varios discos y ha presentado sus trabajos en festivales de todo el mundo con más de 500 conciertos en cuatro continentes. En 2017 fue galardonada con la Medalla al Mérito Cultural de las Artes Escénicas y la Música de Castilla-La Mancha. Desde 2016 es la directora artística del Festival de Músicas del Mundo de Toledo.



El 22 de julio llegará a la capital cacereña el quinteto Ranky Tanky procedente de Charleston en Carolina del Sur (EEUU) que interpreta, de una forma innovadora y contemporánea, las enraizadas tradiciones musicales de la cultura afroamericana 'Gullah' que nació en las islas de la coste sureste estadounidense.



El grupo ha conseguido grandes logros musicales como el 'Best regional roots music album' en los Grammy de 2020 por su segundo trabajo, titulado Good Time.



La nota cacereña la pondrá la artista Chloé Bird que ha sido galardonada como Mejor Artista Extremadura en los Premios Pop Eye de 2013 y 2019. Ha publicado ya cuatro discos y en los jardines de Pedrilla adelantará algunos temas de su próximo trabajo titulado 'Flores y escombros', que ya ha sumado más de un millón de escuchas en Internet.



El flamenco llegará el viernes 5 de agosto de la mano de Tomatito , cuya guitarra se une a un grupo de músicos cuidadosamente seleccionados por su afinidad con el espíritu musical gitano y ese poder emotivo con su mensaje de siempre: "Un flamenco tiene que tocar flamenco...".



José del Tomate a la guitarra, Kiki Cortiñas y Morenito de Íllora al cante e Israel Suárez 'Piraña' en la percusión, forman parte del elenco artístico que acompañarán al guitarrista en su puesta en escena en su paso por Cáceres.



Otro plato fuerte del cartel será la actuación de Kiko Veneno, que se podrá escuchar el 12 de agosto. El artista referente en el panorama musical español regresa con conciertos con banda, donde las canciones de ayer y de hoy se verán respaldadas instrumentalmente por una formación cómplice, escogida por el artista para que exprima a sus temas todo su zumo musical, que se nutrirá de la casi veintena de trabajos que ha publicado a lo largo de su trayectoria.



El sexto y último concierto de la temporada será el de Valèrie Ekoumé el 19 de agosto. La artista franco-camerunesa presenta en Cáceres su tercer álbum, 'Monè', en el que ha contado con la ayuda de Guy Nwogang y con el que profundiza en sus raíces camerunesas, dando como resultado los ritmos propios de Camerún como el Assiko o el Essèwè.



De familia de músicos, creció escuchando varios estilos musicales de rumba congoleña, artistas de música pop como Michael Jackson y también música camerunesa. Su vida dio un giro en 2004 cuando comenzó a trabajar activamente con Manu Dibango en Soul Makossa Gang. En 2005 se unió a la American School of Modern Music de París, donde se especializó en la formación de músicos.



Con su segundo trabajo 'Kwin na kingue' (2017) entró en el TOP 10 de álbumes de música africana y Músicas del Mundo de RFI. Valèrie Ekoumé ha colaborado con artistas como Coco Mbassi, Alain Barriere, Papa Wemba o Meiway, entre otros.