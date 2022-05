El grupo cacereño Cool Up & The Sherlock Horns actuará en Charlton Park en Womad británico

El grupo cacereño Cool Up & The Sherlock Horns llevará su reggae extremeño al próximo festival Womad en Charlton Park, que se celebrará del 25 al 28 de julio en Reino Unido. Su actuación está prevista para el próximo 28 de julio.

En concreto, Cool Up & The Sherlock Horns tuvo la oportunidad de actuar en el pasado Womad Cáceres 2022 el sábado 7 de mayo en el escenario de la Plaza Mayor donde conquistaron al público cacereño y a la organización de Womad Internacional, que lo ha seleccionado para representar a Extremadura en la cita emblemática de Charlton Park, que se celebra desde 1982.

Así pues, la banda cacereña viajará de Womad Cáceres 2022 a Reino Unido siguiendo los pasos de otros grupos extremeños seleccionado para formar parte de la programación internacional de esta cita musical, como fueron Chloé Bird (2017), El Pelujáncanu (2018), o EnVerea (2019), entre otras.

En este sentido, la directora de Womad Cáceres 2022, Dania Dévora, ha comunicado ya la noticia al grupo, al que ha traslado su enhorabuena y la del Consorcio del Gran Teatro por "esta proyección internacional que le brinda el festival de Charlton Park". "Es una oportunidad única para todos los grupos que son seleccionados y que esperamos que disfruten tanto como sus antecesores", ha subrayado.

Cool Up & The Sherlock Horns fue una de las seis bandas extremeñas que han formado parte de la programación de Womad Cáceres 2022. Como ellos, también se subieron al escenario de la Plaza Mayor de Cáceres Darío González, Los Niños de los Ojos Rojos, Pacombo Latino, Rui Díaz & La Banda Imposible, Shoul & Libra Loggia.

Todos ellos compartieron cartel con artistas de 16 países, como Ana Tijoux, Ayom, Ana Martín, Canzoniere Grecanico Salentino, Dobet Gnahoré, J.P. Bimeni & The Black Belts, Liraz, Les Amazones d'Afrique, Songhoy Blues, Tarta Relena, Taxi Kebab y Virginia Rodrigo.

"La gran calidad de los grupos extremeños y el extenso catálogo de artistas nos hace muchas veces difícil seleccionar solo a seis bandas del amplio espectro musical extremeño, por eso consideramos un honor que estos grupos puedan presentar sus propuestas en la plataforma que les brinda Womad Cáceres, que cada año enriquece con ellas su ecléctico cartel", ha explicado Dévora.

SOBRE EL GRUPO

Cabe destacar que Cool Up Records, fundado en 2017, es un sello independiente dedicado a la creación y promoción de la música reggae.

Ha producido hasta la fecha seis discos en vinilo, además de decenas de singles en formato digital junto a artistas nacionales e internacionales, con los que ha conseguido destacar de manera global como un proyecto de referencia para los amantes de la música jamaicana.

Además de por su música, Cool Up Records destaca por sus espectáculos en directo, con una larga trayectoria a sus espaldas. Con un formato basado en sus propias producciones, que incluye dj/cantante y la sección de metales oficial del sello, The Sherlock Horns, ha actuado en multitud de eventos y festivales de pequeño y gran formato. Y ha compartido cartel con grandes artistas como Kimany Marley, The Skatalites o Sister Nancy.