Amapola Trasquilá: "Mi obra se escapa de estereotipos ya establecidos"

Su obra es su “terapia”, su “nido más íntimo”. Detrás de Elisabeth Bravo Cano (Cáceres, 10 de septiembre de 1983) resurge Amapola Trasquilá, una artista marginal para quien la creación “es la propia vida”. Alumna del Colegio San José y del IES El Brocense de la capital cacereña, no dispone de estudios universitarios, pero un cuadro de Salvador Dalí fue el punto de inflexión para dar un vuelco a su vida y embarcarse en el mundo del arte.

En sus obras expone sus “momentos más íntimos”, exhibiendo una realidad “demasiado cruda”, pero que al mismo tiempo le produce “un halo de felicidad diaria”. La pandemia de la Covid-19 sacó todo lo que escondía en su interior y se levanta todos los días con la mente puesta en hacer realidad sus sueños, pero sin llegar a grandes metas.

Para ello, continúa formándose y recibiendo conocimientos. De hecho, desde el pasado 25 de abril está participando en un curso gratuito de la Cámara de Comercio de Cáceres, titulado ‘Descubre y entrena tus habilidades profesionales’ e impartido por la Fundadora de INNOVA Consultoría de Formación y Comunicación, Nieves García Lemus.

En una entrevista a Regiondigital.com, Amapola la considera a ésta última como su particular hada madrina, pues gracias a ella ha hecho realidad el sueño de ver sus dibujos impresos en una colección de camisetas que, bajo el nombre de 'Sácalo', todo el mundo puede adquirir a través de su cuenta de Instagram.

- ¿Quién es Amapola Trasquilá?

A.T.: Una mujer empoderada, llena de sueños por cumplir y con unas inmensas ganas de dar a conocer mediante mis obras, todo lo que llevo dentro.

- ¿Por qué has elegido este nombre para tu carrera artística?

A.T.: Una de las razones es el color rojo, marca personal de gran parte de mi obra y otra razón es por mi madre, a la que le encantaba que le recogiera amapolas cuando era niña.

- No dispones de formación académica, ¿de dónde te viene este amor por la creación?

A.T.: Pues ni yo sabría decirlo, ya que no vengo de familia de artistas, ni en mi entorno vi mucho arte. Solo sé que un día vi un cuadro de Dalí y me fascinó. Así pues, entre mis manos y mi soledad se unieron para hacer el resto.

- Te defines como una artista marginal, ¿cuál es la razón?

A.T.: Bueno en realidad fue un gran amigo el que me delimitó así y creo que acertó de pleno. Pues no cuento con estudios relacionados con el arte y mi obra se escapa de estereotipos ya establecidos.

- Dices: 'Mi obra es mi terapia, es mi nido más íntimo', ¿qué es lo que supone para ti la creación?... El hecho de ponerte, por ejemplo, delante de un folio y empezar a dibujar...

A.T.: Pues la creación para mí es la propia vida. Es el poder que tiene mi mente de expresar mi interior en cualquiera de mis obras. Es un halo de felicidad diaria.

- ¿En qué se basa tu obra? y ¿qué es lo que podemos encontrar en ella?

A.T.: Mi obra es muy sentimental y a veces demasiado cruda, dejando entrever todo mi yo más profundo (siempre echo toda la carne en el asador). Y eso es lo que podéis encontrar en mis obras… mis desvelos, alegrías y agonías, y sin duda, mis momentos más íntimos.

- La pandemia de la Covid ha hecho bastante daño a los emprendedores, especialmente a quienes estaban empezando su andadura, ¿cómo viviste esa etapa?

A.T.: La pandemia para mí fue algo muy beneficioso. Dio pie a armar el gran puzzle de mi vida y sacar todo lo que en mí se escondía. Y con ello decidir que el arte era y será lo que llenase mis días, a partir de dicho momento.

- Recientemente, y con la inestimable e inesperada ayuda de una amiga, has podido hacer realidad el sueño de ver tus dibujos impresos en unas camisetas, ¿qué quieres transmitir con ellas? y ¿de qué forma se pueden adquirir?

A.T.: Así es, por fin alguien como mi profesora y amiga Nieves García Lemus, creyó en mí e hizo de mis bocetos una realidad, siendo estampados en unas bonitas camisetas. Una colección llamada ‘Sácalo’, que viene a reivindicar esas penas, esas angustias o esos dolores que nos asfixian en el día a día y no somos capaces de sacarlos fuera. Se pueden adquirir en mi página de Instagram Amapola Trasquilá.

- ¿Cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo?

A.T.: Mi objetivo es poder hacer lo que me hace feliz cada mañana. Seguir creciendo por dentro y reflejándolo por fuera y vivir mi presente sin grandes metas, solo viviendo el hoy y aprovechando todo lo que venga.

- ¿Sueños por cumplir?

A.T.: Todos y alguno más...cada día es un sueño y yo nunca dejo de soñar ni despierta ni dormida.