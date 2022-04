El extremeñu, protagonista en la jornada matutina de la Feria del Libro de Cáceres

El extremeñu ha sido protagonista en la jornada matutina de la Feria del Libro de Cáceres, donde han tenido lugar dos presentaciones de libros escritos en castúo, un habla tradicional que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo.

En concreto, Eladio Sanjuan se ha propuesto en 'Secuenciah d'un emigranti', homenajear este dialecto y defender los valores de la tierra que le arrebataron y de sus gentes.

"He pasado media vida entre Francia y Suiza y siempre he llevado a Extremadura en el corazón. La nostalgia es la que me ha impulsado a crear este libro. Son poemas que llevo haciendo durante años. Están escritos tal y como me salen del alma con el lenguaje que había oído de mis padres y mis abuelos", ha indicado el autor.

Su obra en castúo refleja gran parte de la historia de la región como la inmigración en 1913 de 600 extremeños a las plantaciones de azúcar de Hawai; la inundación en 1963 de Talaverilla por el pantano de Valdecañas y también "sonetos actuales de la mujer de Monthermosos y su sombrero".

Una obra que sale a la luz gracias a la publicación de la Asociación Club Universo Extremeño y puede adquirirse en la Feria del Libro de Cáceres, según informa IFECA en una nota de prensa.

'CUENTUS UNIVERSALIS' DE ANTONIO GARRIDO

Por otro lado, tras su exitosa adaptación del Principito al extremeño, 'El prencipinu', el autor verato Antonio Garrido Correas, ha presentado en la cita cacereña 'Cuentus Universalis', un libro que recopila un total de 21 cuentos infantiles donde están los clásicos de toda la vida pero "narrados desde el corazón".

"Están Caperuchina colorá y el Lobu Fieru, la Sirenia o Pulgacinu", ha comentado el autor. Se trata de un ejemplar con ilustraciones que cuenta además con un código QR para poder escuchar estas fábulas con efectos sonoros.

"Todo para que nuestro extremeñu no se pierda", ha explicado Garrido. Por ello, el autor hace un llamamiento a las instituciones para que ayuden a darle difusión a este libro de cuentos "para que los niños de la región puedan tenerlos en clase, en las bibliotecas y nuestra lengua no se pierda", ha concluido el autor.