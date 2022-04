El concierto de Ray Gelato y Enric Peidro inaugura Las Noches de Santa María en Plasencia

Ep.

El concierto de Ray Gelato-Enric Peidro Quintet, referencia en el ámbito del jazz clásico y el swing en la escena internacional, inaugura este martes, 12 de abril, el ciclo de Las Noches de Santa María en Plasencia donde, hasta el 21 de mayo, tendrán lugar actuaciones de jazz, flamenco, folclore y ritmos balcánicos, además de una obra de teatro y una actuación especial de Pasión Vega en la clausura.



El diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande, asistirá al concierto que abre este programa cultural impulsado por la institución provincial y que cuenta con un presupuesto total de 56.000 euros. La cita es a las 20,30 horas en el complejo cultural Santa María de la capital placentina.



La afinidad estilística entre Ray Gelato y Enric Peidro les llevó en 2016 a iniciar este sólido proyecto en quinteto que ambos saxofonistas han querido mantener en el tiempo y con el que giran habitualmente, tan a menudo como sus agendas se lo permiten.



Un proyecto del que la primera grabación salió a la luz en 2019 bajo el titulo 'With all due respect' y que obtuvo excelentes críticas. Muy pronto se añadiría el segundo álbum del grupo, grabado en directo en agosto de 2020 y que vio la luz en la primavera de 2021.



Con dos estilos saxofonísticos marcadamente diferentes aunque muy complementarios, Gelato y Peidro demuestran en sus conciertos el gran estado de salud del estilo de saxo tenor clásico y la enorme paleta expresiva que puede proporcionar: del blues más tórrido a las baladas románticas, pasando por explosiones de swing incendiario o lecturas de estándares del American Songbook.



Acompañados por su grupo habitual, una potente sección rítmica formada por Richard Busiakiewicz, Andrés Lizón y Cárles Pérez, este quinteto genera swing de alto voltaje reivindicando un lenguaje saxofonístico que sigue tan fresco y vivo como siempre y que nunca pasará de moda.



PROGRAMACIÓN



La siguiente cita de este ciclo cultural será el 19 de abril con la actuación de Karmento, que presentará su segundo álbum titulado 'Este devenir', en el que partiendo de la canción de autor camina a través de la copla, el flamenco, la música étnica o las seguidillas manchegas.



La compañía teatral Emulsión Teatro y su comedia titualda 'Me voy a Cincinnati', de Asunción Mieres, actuará el 26 de abril; mientras que el 3 de mayo sonará la formación internacional Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, con sus reinterpretaciones personales de la música de los Balcanes, Oriente Medio y del Mediterráneo.



En mayo, el día 10, llegará el ritmo personal del proyecto multidisciplinar de LaboratoriA, integrado por cuatro mujeres que "dialogan" y "experimentan" con el flamenco, analizando la situación de la mujer. Todos estos espectáculos comenzarán a las 20,30 horas, en el auditorio del complejo cultural Santa María.



La clausura de las Noches de Santa María, como viene siendo habitual, se trasladará a la plaza de la Catedral. Será el 21 de mayo, a las 21,30 horas, cuando Pasión Vega presente su nuevo trabajo, 'Todo lo que tengo', un homenaje personal que la artista quiere hacer a la música y al folclore latinoamericanos a través de un repertorio escrito por distintos compositores de un lado y otro del Atlántico.