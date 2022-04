Cáceres recupera Pasión Viviente con 200 actores, músicos y figurantes por casco antiguo

Ep

Unas 200 personas, entre actores, músicos, tenores y figurantes escenifican este jueves, día 7 de abril, la Pasión Viviente por las calles y plazas del casco antiguo de Cáceres, en una actividad que llega a su tercera edición. tras la ausencia durante dos años debido a la pandemia.



Seis escenarios y 14 localizaciones al aire libre servirán para revivir la pasión y muerte de Jesucristo que encarnará el actor cacereño Santi Senso, dirigido por el coreógrafo venezolano Marcos Yépez, afincado en Cáceres.

Ambos se estrenan en esta edición, que pretende convertir el empedrado de la parte antigua en la Vía Dolorosa de Jerusalén para trasladar al público al momento de las últimas horas de vida de Jesucristo.



La escenificación, que contará también con la actuación del tenor Juan Carlos Martos, comenzará a las 20,30 horas en la Plaza Mayor con una congregación de milicias romanas que llegarán desde Mérida con la participación de las asociaciones Emerita Antiqua y Ara Concordian, que desplazarán a 55 de sus legionarios para representar un papel de ficción pero a la vez real, ya que ayudarán en labores de seguridad y organizaicón del público, al que se le ha pedido que vaya con mascarilla.



La representación seguirá en la plaza de Canilleros, donde tendrá lugar la oración en el huerto y el prendimiento de Jesús. En la plaza de Santa María, se colocará un escenario para el juicio de Caifás y en la de San Jorge tendrá lugar la escena con Poncio Pilatos y Herodes.

Después, comenzará el Vía Crucis por los adarves hasta llegar a la plaza de San Mateo, donde tendrá lugar la crucifixión, y el posterior traslado del cuerpo yacente a la iglesia de San Mateo.



La presentación de la Pasión Viviente, que en su última edición congregó a unas 10.000 personas, ha tenido lugar este martes con la presencia del alcalde de Cáceres, Luis Salaya; el presidente de la Unión de Cofradías y miembro de la asociación que organiza la Pasión Viviente, Santos Benítez; el director artístico, Marcos Yépez, y el actor Santi Senso.



ENRIQUECE Y ALARGA LA SEMANA SANTA



Salaya ha agradecido a la asociación Pasión Viviente que organice este evento que "enriquece" y "alarga" la Semana Santa cacereña, declarada de Interés Turístico Internacional.



Asimismo, ha recordado que esta edición servirá también para rendir un homenaje a dos de los fundadores de esta actividad, Jacinto García y César García, que han fallecido en estos últimos meses y que no podrán participar de esta tercera edición, aunque lo harán a través de sus familiares, que forman parte del elenco de actores o del equipo de organización o elaboración de vestuario.



El director artístico ha resaltado que el objetivo de esta cita es respetar "el discurso escénico" de la historia y que, partiendo de "lo plástico" se pueda "llegar a lo emocional" y el público lo reciba así. Para quien no pueda acudir, cabe resaltar que se retransmitirá por Internet a través de tusemanasanta.com



El actor Santi Senso, visiblemente emocionado al hablar del proyecto, ha incidido en que "esta Pasión Viviente es una ofrenda a la ciudad" y ha recordado que el momento que más le emociona es el de la flagelación cuando "unos hacen algo que no quieren porque se lo ordena otro", ha dicho. "Eso está pasando ahora también a diario y me entristece mucho", ha manifestado, en alusión a la guerra y a otras clases de violencia.



Benítez por su parte, ha agradecido el apoyo de instituciones y empresas para poner en marcha esta iniciativa que "es un proyecto de ciudad" que "debe perdurar en el tiempo", ha dicho. El presupuesto de la Pasión Viviente de Cáceres asciende a unos 10.000 euros, y el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica sigue siendo el principal patrocinador del evento con la aportación de unos 5.000 euros para iluminación, sonido y un seguro de responsabilidad. También recibe apoyo de instituciones privadas.