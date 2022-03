El obispo de Coria-Cáceres: "Me sumo a que la patrona de Extremadura sea más extremeña"

Ep.



El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, se ha sumado a la petición de la diócesis de que el Monasterio de Guadalupe, sede de la patrona de Extremadura, pertenezca a una diócesis extremeña, ya que en la actualidad forma parte de la de Toledo.



Pulido, de origen toledano, ha recordado que se trata de una reivindicación que lleva fraguándose más de 25 años y que actualmente se está tramitando en Roma, una vez que "las diócesis extremeñas han hecho ya su trabajo" y "han enviado los informes pertinentes".



"Este asunto no se encuentra a nivel de opinión sino a nivel de estudio", ha recalcado monseñor, que ha añadido: "Por mi parte me sumo a esta diócesis con todos los estudios que ha hecho y con la intención de que la patrona de Extremadura sea más extremeña, si cabe, perteneciendo a una diócesis de Extremadura".



Pulido ha mantenido este viernes un encuentro con los periodistas al cumplirse mañana sábado un mes desde su ordenación como obispo en la catedral de Coria. Un mes que ha calificado de "una intensidad inusitada" por las múltiples reuniones que ha mantenido con seminaristas, religiosos, Cáritas, laicos, cofradías y numerosas personas que han querido conocerle y presentarle los proyectos en marcha.



"Esto para mí es una exigencia superior, para entregarme", ha dicho monseñor, que ha reconocido que le habían hablado mucho de la diócesis y había consultado datos y documentación pero se ha encontrado "una realidad que es todavía más rica de lo que me habían hablado". Así, ha señalado que en este mes "casi" no le ha dado tiempo ni a pensar porque la agenda diaria "está a tope", ha dicho.



Entre las "urgencias" de la diócesis, Pulido ha reconocido el problema vocacional con un Seminario diocesano que "está en números que no corresponden a nuestra diócesis", ha dicho, y más en una provincia tan extensa en la que muchos sacerdotes tienen que hacerse cargo de varios pueblos a la vez.



Ante la Semana Santa, Pulido ha mostrado "ilusión" por vivirla en primera línea y, aunque ha sido invitado a muchas de las procesiones no podrá estar en todas por cuestiones de agenda, por lo que tiene previsto asistir a la del Domingo de Ramos en Coria y a la del Santo Entierro el Viernes Santo en Cáceres.