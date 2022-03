El MUBA muestra las mujeres de Goya y los vicios y virtudes de la sociedad de su época

La planta baja y primera del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) alberga hasta el próximo 29 de mayo la exposición 'Mujeres de Goya. Vicios y virtudes de la sociedad de su época', con 92 piezas que retratan los vicios y virtudes de la época del pintor, enmarcada en el programa 'Marzo violeta'.



En concreto, la muestra ha sido inaugurada en la mañana de este jueves por el diputado provincial de Cultura de la Diputación, Francisco Martos, acompañado por la directora de la pinacoteca, María Teresa Rodríguez, la comisaria de la muestra, María Toral, y la directora de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación, Emilia Parejo.



Así pues, en su intervención, Martos ha destacado la oportunidad de que un evento así se muestre en estos momentos "y que se haga aquí, en Badajoz, y ha expuesto lo que muchas veces no se aprecia, "la desigualdad y subyugación de la mujer, sustrato de la actualidad que aún hoy impera".



También se ha referido a la cultura como "aquello que nos hace mejores personas", por lo que espera que esta exposición y lo que subyace en su intención logre remover conciencias, según indica la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



Por su parte, la directora del MUBA ha valorado que la exposición es relevante por tres razones, la primera de ellas el pilar que significa Goya para la historia del arte español y universal "por la trascendencia de su producción y la influencia que ejerció su obra, no solo pictórica sino también seriada en artistas posteriores".



La segunda razón para María Teresa Rodríguez se enmarca dentro de las actividades de 'Marzo violeta' en torno a la mujer. En este sentido, ha sostenido que "Goya siempre puso en valor las virtudes femeninas, pues como afrancesado e ilustrado supo valorar las capacidades de las mujeres y defender sus derechos, denunciando las atrocidades que sufrían en la sociedad de su tiempo".



Realidades como matrimonios de conveniencia, acusaciones de brujería, prostitución y violaciones, trascienden lo estético para convertirse en denuncia acusadora en los pinceles y lápices del pintor y grabador, ha agregado, junto con la tercera es la exposición en sí misma.



GOYA Y LA ATEMPORALIDAD DE SU OBRA



De este modo, la muestra presenta cuatro series fundamentales: 'Los Caprichos', 'La Tauromaquia', 'Los Disparates' y 'Los desastres de la Guerra', sobre lo cual Rodríguez ha indicado que una de las características de la obra de Goya es su atemporalidad.



"Hoy vivimos una guerra en Europa, lo mejor y peor del ser humano que se muestra en los momentos más extremos", ha afirmado. En esta similitud, el pintor vio y reflejó en la serie de grabados dedicados a la Guerra de la Independencia estampas similares a las que podemos ver hoy en día en la televisión y redes sociales. Por ello, la directora del MUBA ha considerado que "la obra de Goya no es pasado, es presente".



El conjunto de las piezas expuestas se acompaña de una museografía que facilita ver a mayor escala lo que el grabado representa. Además, se proyecta un audiovisual de nueve minutos que explica las claves para entender al autor y su obra.



PRÉSTAMOS DE PARTICULARES



Cabe destacar que esta muestra ha sido posible gracias a préstamos de particulares y entidades tras un trabajo previo de este humanista y pesimista que, según su comisaria, bebe de fuentes francesas y a pesar de todo creía en la mejora del alma humana.



"Genio adelantado a su tiempo, es el primer artista que decide dar voz a las víctimas de conflictos bélicos", indica María Toral, junto con que fue, además, tremendamente crítico con su época, con la Iglesia y con la falta de acceso a la educación de las mujeres y sus destinos, casi siempre contraer matrimonio o dedicarse a la prostitución.



De hecho, uno de sus grabados, ha ejemplificado Toral, dentro de la serie sobre tauromaquia, lleva por título 'Valor varonil', referencia crítica e irónica de una mujer frente a un toro.



Por tanto, la visita a la exposición puede hacerse por las calles Francisco Pizarro y Duque de San Germán en las mañanas de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas; tardes de martes a sábado, de 16:00 a 20:00 horas. Los lunes el museo permanece cerrado y abre los festivos del 14 y 15 de abril y los días 1 y 2 de mayo.