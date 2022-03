La Fundación Mercedes Calles de Cáceres acoge la muestra 'Mirada de mujer'

Ep.

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (MCCB) de Cáceres acoge en su sede de la plaza de San Jorge la muestra titulada 'Mirada de mujer', que reúne 50 retratos de mujeres pintados por artistas como Sorolla, Zuluaga, Picasso, Goya, Giacometti y Madrazo.

Los cuadros proceden de cinco colecciones privadas de cuatro ciudades distintas, entre ellas la Colección Pedrera Martínez y la del Museo Diocesano de Barcelona, que se exhiben por primera vez en un mismo espacio.



Hasta el 11 de septiembre de este año se puede visitar esta exposición de óleos, grabados y dibujos de los artistas ya citados y otros como Pradilla, Vázquez Díaz, Lucas Vorsterman y León Garrido que muestran una síntesis de modelos iconográficos con la mirada femenina como protagonista.



La exposición, comisariada por Elena Alonso, se articula en torno a los grandes maestros de la transición entre el siglo XIX y el XX. Los óleos de Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Raimundo de Madrazo, se muestran junto a grabados de artistas que anteceden a este período, como Goya, junto a algunos de los mejores grabadores europeos anteriores a él, como Lucas Vorsterman, grabador de Rubens.



Por su parte, los grabados de Picasso y Giacometti ponen en contexto el salto dado por las vanguardias europeas, en una exposición que sintetiza los principales cambios en la representación de la mirada de la mujer a lo largo de los últimos siglos.



Según ha explicado la comisaria en la presentación de la muestra "al captar esta parte del rostro, quizás la más difícil de materializar, el artista transmite los cambios sociales y artísticos que se suceden, así como la manera en que la mujer se ve a sí misma en cada momento histórico".



"La mirada seductora o esquiva de las odaliscas, de moda a finales del siglo XIX, representación de la mujer como objeto de deseo, contrasta con el asertividad y la firmeza reflejada en la mirada de las mujeres mayores, captada magistralmente por Sorolla o Pradilla", ha explicado Elena Alonso.



Por su parte, a la dificultad de plasmar la veracidad en la mirada del retrato femenino, resuelta de manera magistral en las mujeres de Zuloaga o Raimundo de Madrazo, se une la espiritualidad y la pureza en la mirada plasmada por los grandes maestros, como León Garrido o el mismo Sorolla, en la mirada de las monjas y las niñas.



LA MUJER Y LA GUERRA



En contraposición a todo ello se encuentra la mirada de la mujer durante la guerra, acontecimiento de génesis masculina de la que es víctima, pero también parte activa, una vez se ve inmersa en ella. Por ello se ha seleccionado a los dos artistas españoles que mejor la han sabido reflejar: Goya y Picasso.



"Sirve de reflexión además sobre la trascendencia que este acto creativo de rechazo por parte del artista supone en un momento de semejante dificultad", ha asegurado Alonso, que ha destacado la mirada en los ojos de la mujer contra la invasión por Napoleón, plasmada por Goya en Los desastres de la Guerra, que no fue publicada en vida del pintor por el riesgo que asumiría, se une a la mirada del grabado 'Femme assise. Dora Maar' creado por Picasso en 1943.



Se trata de una de las más relevantes muestras de resistencia poética durante la ocupación de París por los nazis, al ilustrar con este aguafuerte, uno de los escasos ejemplares que se publicarán, durante la II Guerra Mundial, del libro Contrée, escrito por el poeta Robert Desnos, quien, tras ser arrestado por la Gestapo, no llegará a ver.



También cuelgan de la paredes de la Fundación Mercedes Calles, las miradas femeninas de Vázquez Díaz y Giacometti, que complementan la particular visión que los artistas europeos ofrecen sobre su mirada de mujer durante el siglo XX.



Según ha explicado la presidenta de la fundación, Martina Guisado, con esta muestra la institución se une a la celebración en estas fechas del Día Internacional de la Mujer, desde el ámbito de la cultura, "sumándose a la causa en pro de la mujer, en pro de la igualdad, con una exposición enfocada en la mirada de la mujer, captada por algunos de los mejores artistas europeos de los últimos siglos".



La exposición se puede visitar del 11 de marzo al 31 de mayo de lunes a sábados de 10,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas y los domingos y festivos de 11,00 a 14,00 horas. En horario de verano desde el 1 de junio hasta el 11 de septiembre se modifica la apertura por las tardes de 17,30 a 20,30 horas. Se organizarán visitadas guiadas para grupos previa cita.