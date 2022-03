La mitología de Lola Caótica llega al Palacio de la Isla de Cáceres

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres se suma, a través del arte, a los actos previstos con motivo del 8M Día Internacional de la Mujer, con la programación de varias exposiciones llevadas a cabo por mujeres.

Así pues, desde este jueves, 3 de marzo, se puede visitar en el Palacio de la Isla 'Jardín Mitológico' de Dolores Castro/Lola Caótica hasta el próximo día 30.

En concreto, la concejala de Cultura, Fernanda Valdés, ha presentado la exposición junto a la artista "que nació en Madrid, estudió grabado, cerámica manual, encuadernación y creación de papel manual, y también en la escuela de arte aunque su trabajo es bastante autodidacta".

Según sus palabras, "en la exposición hay medallones mitológicos y bocetos, carpetas donde podemos ver el proceso de algunas de sus obras finalizadas expuestas, acuarelas y bocetos y trabajos previos sobre papel".

A su vez, "cada obra mezcla mitología, fantasía y refleja sus propias experiencias viajando: animales imposibles, costumbres, naturaleza, creencias...Todo un mundo que la artista nos trae a Cáceres", tal y como ha destacado.

Por su parte, Dolores Castro/Lola Caótica ha agradecido a la concejalía de Cultura "el haber podido traer esta exposición a Cáceres y por fomentar el arte en las mujeres".

La exposición, según ha explicado, "trata de mitologías, pero mitologías diferentes, que no son la que conocemos habitualmente que es la clásica griega, sino que me he ido a la India, Méjico, Isla de Pascua, y también en España a la Isla del Hierro y Asturias".

De hecho, "intentando imbuir al espectador lo que es la creatividad, que vayamos hacia un mundo que sea más creativo, necesitamos más crear que destruir", ha argumentado.

"El nombre artístico de Lola Caótica viene porque creo a través del caso, en una forma circular donde voy cogiendo mi imagen, mi historia y mi personaje", ha apostillado.

Por tanto, en la primera sala están los bocetos y los medallones mitológicos, y en la segunda los misterios de Eleusis, "una mitología muy interesante, que es un culto que tuvimos en Europa, bastante desconocido, y que conmemora la agricultura".

"Con el abandono de nuestros pueblos y tierra nos viene bien saber que teníamos mitología que les daba un gran aprecio", ha argumentado.

Cabe destacar que además de esta exposición, este mes de marzo, el Palacio de la Isla acoge en la Fototeca la exposición 'Winwineando' de Fati Rubio, hasta el próximo 18 de marzo, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

Y también en la Fototeca desde el día 25 'El mordisco de Eva', en el marco del proyecto 'Transformando en igualdad' de la Fundación Mujeres y los alumnos del segundo curso de fotografía del IES El Brocense, hasta el 22 de abril.