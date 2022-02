La compañía cántabra Ábrego representa 'Blanco roto' en la Sala Maltravieso de Cáceres

La compañía cántabra Ábrego Teatro representará este sábado, 26 de febrero, en la Sala Maltravieso de Cáceres la obra 'Blanco roto' escrita Pablo Escobedo y bajo la dirección de Pati Domenech.

En concreto, la cita tendrá lugar a las 20:20 horas en las instalaciones de la calle Parras donde, durante una hora, se pondrá en escena este montaje de teatro documental que hace recorrido por diversos personajes y escenarios con un denominador común: la memoria y/o la ausencia de ella.

Aunque trata un tema "sensible y politizado", la obra "no pretende ser un texto aleccionador ni político", asegura la compañía, que añade que el objetivo es "dar voz a los que ya no la tienen" y hacer un homenaje a "buscadores y buscados".

La estructura de la obra se aleja de la dramaturgia tradicional, obedeciendo a un relato en cuadros independientes, como escenas separadas que guardan relación conformando un todo.

Además, según informa la organización, lo onírico y lo realista se cogen de la mano y el texto se irá tejiendo a través de monólogos testimoniales, humor negro, coreografías, epístolas e incluso lenguaje científico.