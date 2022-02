El circuito "Pasión por el Flamenco" de la Diputación de Badajoz cumple este año 22 ediciones con dos noticias asociadas a un mismo fin: apoyo y promoción de un género artístico tan asociado a Badajoz.

En concreto, la primera de ellas es la programación en sí, mientras que la segunda es la edición de un CD con 30 pistas con lo mejor del circuito 2021.

Así pues, para el diputado provincial de Cultura y Deportes de la institución provincial, Francisco Martos, este programa anual es siempre motivo de alegría "por la cercanía de una actividad que nos encanta a todos los que conformamos el Área de Cultura".

Para ello, lo ha fundamentado en que "nos gusta lo que hacemos y hacemos lo que nos gusta", en este caso, promover el flamenco no sólo como obligación, también por la empatía que genera su anclaje en la actividad cultural de la Diputación.

Además, Martos lo sustenta en el dinamismo artístico que genera en los municipios donde se celebra y en el esfuerzo aunado gracias a la colaboración con la Federación de Peñas Flamencas y los elencos propuestos.

En este sentido, el diputado ha explicado que comienza el 5 de marzo en Llerena y concluye el 25 de junio en Ribera del Fresno, según informa la Institución provincial pacense en una nota de prensa.

Una de las cantaoras que integran la programación, Esther Merino, ha agradecido a la Diputación no sólo el apoyo anual al flamenco con este circuito y otras iniciativas, también y sobre todo "por la beca que me concedió y gracias a la que pude formarme en Sevilla". No ha olvidado que sigue haciéndolo ayudando a las jóvenes promesas que van surgiendo.

En esta línea, Sergio García, coordinador del circuito, define este año como "de buena esperanza" tras este periodo complicado y restrictivo debido a la pandemia. Si bien el pasado año no se cancelaron las actuaciones, tuvieron que celebrarse de forma más descafeinada y con menos público.

ARTISTA DE GRAN CALIDAD

Esta edición, con artistas de gran calidad, consagrados y emergentes, se compone de 15 actuaciones por otras tantas localidades de la provincia, "la mayoría con presencia doble, cante y baile y nuevos talentos como Paulo Molina, Miguel Ángel Lima o Juanfra Carrasco".

Además, entre los grandes, Esther Merino, Alejandro Vega, Enrique El Extremeño, Miguel de Tena, la Kaíta, Celeste Montes, Celia Romero o Joaquín Muñino.

CD 2021

Por otro lado, la presentación del Circuito 2022 se ha completado con el anuncio de un nuevo CD, el segundo editado por la Diputación, con 30 pistas recopilatorias de la edición 2021.

La grabación incluye cante, baile como elemento percusivo y explicaciones para la comprensión y conocimiento de los diferentes palos que incluye.

Cabe destacar que este trabajo, junto con información detallada del circuito, puede disfrutarse gratuitamente accediendo a la página web www.pasionporelflamenco.com