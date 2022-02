El gobierno local de Badajoz se plantea ampliar el Carnaval a dos fines de semana

Ep.



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que el equipo de gobierno local se plantea a partir del próximo año ampliar el calendario de actividades del Carnaval de la capital pacense a un segundo fin de semana para poder "visibilizar ya" el tamaño y la dimensión que quieren que alcance esta celebración.



"Uno cuando compara Carnavales ya de la catalogación que tiene el de Badajoz, como son el de Cádiz, el de Santa Cruz de Tenerife, etc. al final lo que ve es que el propio Carnaval ha generado suficiente contenido como para tener actividades durante dos fines de semana", ha señalado Gragera, "independientemente de que es verdad" de que dichas fiestas, y "al igual" que quieren hacer con el de la capital pacense, puedan mantener una serie de actividades a lo largo del año.



De este modo, la gente puede seguir involucrada con el Carnaval y siendo partícipes de la fiesta "para ir mejorandola", ha explicado el regidor, que ha detallado que esa es la idea, una vez que se recibe la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se plantean desde el equipo de gobierno en aras de ver cómo pueden ampliar el programa y las posibilidades de que la gente conozca esta celebración.



"Entendemos que una de las opciones y uno de los ejes sobre los que vamos a trabajar es el ampliar ese programa de Carnaval oficial a un segundo fin de semana que permita a los visitantes poder venir a la ciudad y poder disfrutar de él", ha remarcado, a preguntas de los periodistas tras participar en la presentación del proyecto VONCO de la Asociación Oncológica Extremeña.



AMPLIACIÓN DE HORARIOS



Por otro lado y sobre si el ayuntamiento tiene el visto bueno de la ampliación de horarios solicitada a la Junta de Extremadura de cara al próximo Carnaval, Ignacio Gragera ha apuntado que "de momento no", y que se ha remitido este jueves esa solicitud de manera oficial, y "todavía no" han tenido contestación.



Igualmente, ha expuesto que se ha pedido lo que se ha solicitado en anteriores ocasiones con el Carnaval de Badajoz aunque "con alguna pequeña diferencia", por lo que "realmente no es que haya un cambio radical" y lo que se pretende es que se amplíe en dos horas el horario de la hostelería haciéndolo coincidir también con las semifinales del Concurso Oficial de Murgas, junto a los habituales días de la fiesta.



Y es que, como ha apuntillado, al pedir ampliar dicho horario "en realidad" lo que se pretende es "maximizar no solo, obviamente, el negocio a la hostelería" sino también y "sobre todo" las posibilidades de que la gente pueda disfrutar de los Carnavales, "respetando, eso sí, como siempre se hace todos los años y en todas las ocasiones" que se han organizado estas fiestas una serie de horas reservadas para que los servicios municipales puedan acceder a los lugares, limpiar y dejar el espacio público "en las condiciones que todos queremos".



Asimismo, Gragera ha reconocido que "es el primer gran evento" que se va a organizar tras dos años de pandemia de la Covid-19 y que "solamente" ha "fallado" uno, dado que el de 2020 "fue casi que la última celebración que se pudo celebrar a gran escala en Extremadura".



"Pero nosotros lo tenemos claro, yo creo que la situación sanitaria, la que nos han ido trasladando durante estas semanas, estos meses ya desde Sanidad Pública y vistas las declaraciones también de los representantes públicos de la Junta de Extremadura", ha dicho el alcalde sobre el presidente y el consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara y José María Vergeles, respectivamente, les hacen "pensar que no existe impedimento alguno" para poder acceder a esa ampliación de horarios y celebrar el Carnaval "no con la normalidad que todos desearíamos", pero sí "garantizando una fiesta en el espacio público" y en la que todos puedan disfrutar.



Por su parte e interpelado por los periodistas por la ampliación de horarios de la hostelería solicitada por el Ayuntamiento de Badajoz para los días de Carnaval, además dos horas más para las semifinales del Concurso de Murgas, y si ha podido hablar con el alcalde sobre este tema, el presidente de la Junta de Extremadura ha afirmado que lo preguntará al personal de espectáculos públicos y que desconoce cómo está esa decisión.



"Efectivamente el alcalde me lo ha comentado", ha concluido Vara, junto con que intentarán que sean unos días que permitan que la gente pueda disfrutar "obviamente, no se entendería lo contrario", y que al concluir estas declaraciones tenía previsto hablar con la dirección general correspondiente "para intentar que si se puede dar una respuesta positiva que así sea".