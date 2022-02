Javi Sancho presenta "Del deporte también se sale" en el Teatro La Latina de Madrid

Javi Sancho, nacido en Tarragona hace unos 34 años, empezó forjando su base cómica en locales de comedia, inició hace 9 años gira nacional de teatros compartiendo escenario con Santi Millán en los espectáculos "Santi Millán Live!" y "Estamos mejor que nunca".

Ha sido programado hasta en 6 ocasiones en el ciclo de comedia Comedy Zoo en Club Capitol, siendo el cómico más jóven de la historia en aparecer en la cartelera de la Sala Pepe Rubianes en Barcelona.

En 2012, dio el salto a la televisión como copreentador del programa diario Fiesta Suprema. Fue colaborador de "Zapeando" en la Sexta y presentador del programa de cámara oculta "Sinvergüenzas" en Neox, combinando con sus apariciones en el programa "Sopa de Gansos" de Cuatro y FDF.

Actualmente, en su décimo año en solitario, está girando por los teatros de toda España con su espectáculo "Del deporte también se sale", que llega al Teatro La Latina de Madrid.

Sobre la obra

Javi Sancho señala que "considero deportista de élite desde el que lleva años pensando en apuntarse a un gimnasio hasta el que gana la Vuelta España".

Así, añade que "una vez tenemos claro de que eres uno de los "deportistas de élite" ele­gidos para formar parte de mi show, voy a ser totalmente sincero; en este espectáculo, hablo de mi relación amor/odio con el deporte y de la fiebre deportiva que nos rodea, los dos sabemos que la gente se está volviendo loca, puede que seas uno de ellos, pero tú molas, los otros no tanto".

Junto con ello, indica que va a explicar "en confianza experiencias en las que estoy seguro de que te vas a sentir identificado, entiendo que no lo llegues a reconocer nunca por mantener tu dignidad, hazlo tú, que todavía puedes. Además, té voy a colar muchas cosas más: traumas provocados por mis relaciones sentimentales a lo largo de mi vida, liadas de familia, actualidad sobre programas de tele­visión.."

Y, concluye diciendo al futuro espectador de su montaje: "si vienes a verme por haber leído esto, al terminar el show me dices "Vengo por lo que tú y yo sabemos." Te prometo que lo que pase en el show, se queda en el show, por mi parte, tú puedes contar todo lo que quieras al salir. Seguramente has leído sinopsis mucho más chulas, pero el tema es que lo he dado todo montando el show y a esto ya he llegado mu cansao.