El Teatro López de Ayala de Badajoz programa para 2022 cerca de 220 actividades culturales

El Teatro López de Ayala de Badajoz ha programado para este año cerca de 50 representaciones teatrales como 'La coartada' con María Castro, Gorka Otxoa y Miguel Hermoso o 'El abrazo' con María Galiana; conciertos de Ismael Serrano, Pedro Pastor y Pasión Vega o el musical infantil 'Antoine, el musical. La increíble historia del creador de El Principito', junto a la magia de Jorge Luengo o 21 actuaciones de danza.



A través de una nota de prensa, el teatro pacense ha avanzado que continúa su línea de actuación de organizar espectáculos durante todo el año y que ha programado cerca de 220 actividades culturales a lo largo de 2022, cuando mantiene todas las medidas de higiene para garantizar la seguridad de los espectadores frente a la Covid-19.



En cuanto a la programación, en el apartado de teatro habrá cerca de 50 representaciones, entre las que se incluyen las del programa 'Teatro en Familia', que cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa, o la 45º edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz, que se celebrará del 14 al 28 de octubre con una selección de propuestas teatrales nacionales e internacionales.



Así pues, para el mes de enero, están programadas funciones de 'La coartada' con María Castro, Gorka Otxoa y Miguel Hermoso como protagonistas; 'Satanás', estreno de la obra del extremeño Marino González de la compañía De la Luna Teatro o 'No más besos', protagonizada por Lara Dibildos.



Algunas de las obras que se representarán en marzo, cuando se conmemora el Día Mundial del Teatro, serán 'El caballero incierto' basada en un personaje de la novela 'La carne' de Rosa Montero; dos espectáculos de compañías extremeñas, 'Desahucia-2' de Teatrapo o de El Desván 'Frankenstein', y 'El abrazo' con María Galiana como protagonista.



En abril, 'Bodas de Sangre' presenta una versión teatral y danza sobre este clásico de Lorca o el actor El Brujo 'El alma de Valle-Inclán'. En mayo otro clásico, esta vez del siglo de Oro, 'Entre bobos anda el juego', la obra maestra de Zorrilla, modelo de la caricatura del provinciano grotesco, junto a la intriga de 'Tarántula' o un clásico del siglo XX con el texto más conocido de Arthur Miller, 'Muerte de un viajante', protagonizada por Imanol Arias sobre la crueldad del capitalismo.



Completan esta lista en octubre y noviembre 'Una noche sin luna' de Concha Rodríguez; 'Ser o no ser', la nueva propuesta teatral dirigida y protagoniza por Juan Echanove o 'El Conde de Montecristo' de Samarkanda Teatro, y en diciembre el éxito teatral 'Escape Room'.



Los clásicos de la comedia Yllana visitarán el López en varias ocasiones en otoño con algunas de nuevas propuestas de teatro gestual como 'Trash!' y 'The Primitals'. También con su incursión en el mundo del musical con la dirección de 'The Full Monty' para los primeros días de diciembre, un espectáculo basado en la comedia británica.



MÚSICA



En cuanto al apartado de música, varios cantautores de gira en 2022 estarán en el López de Ayala. El primero de ellos será Ismael Serrano con su nuevo espectáculo mezcla de teatro y concierto 'Seremos' en enero; Pedro Pastor presentará su nueva propuesta 'Vueltas' en abril y ese mismo mes Quique González hará lo propio con 'Sur en el valle', mientras que en mayo será DePedro quien visite el teatro de la capital pacense con 'Máquina de piedad'.



Por otro lado, el cantante Momo Cortés protagoniza el 29 de enero un homenaje musical en 'Recordando a Queen. 30 años sin Freddie'; y los aficionados a la zarzuela tienen una cita el 27 de enero con 'Entre nardos y claveles', un recorrido por este género musical que recupera la música de las antiguas varietés, según informa el López de Ayala en una nota de prensa.



El musical infantil 'Antoine, el musical. La increíble historia del creador de El Principito' inaugurará la programación de febrero con una obra que obtuvo un premio Max en 2021 como mejor espectáculo revelación y quedó finalista como mejor composición musical. Las semifinales y la final del Concurso de Murgas del Carnaval completan el programa de febrero en el López de Ayala.



La voz de la cantante malagueña Pasión Vega en un concierto de voz y piano en 'Todo lo que tengo Tour'; DeMarco; o lo nuevo de El Arrebato 'Abrazos. Tour' completan la primavera musical. Otras citas importantes dentro del panorama musical son, como cada año, la celebración en mayo y junio del XXXIX Festival Ibérico de Música de Badajoz; el Festival de Flamenco y Fado del 30 de junio al 9 de julio; o el 35º Festival Internacional de Jazz de Badajoz en noviembre.



A lo largo del año, otras citas musicales incluidas en la agenda del López de Ayala son el Ciclo de Música Actual, organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz y el CNDM y que ofrecerá los días 19 y el 29 de abril dos conciertos, Plural Ensemble y Clammy Ensemble.



Además, en otoño actuarán los grupos Second, Siempre Así, Furriones o la tradicional Zambombá flamenca en diciembre, además del tradicional Festival de Folklore que vuelve al escenario del López de Ayala en julio, o el II Festival de Extremareggae el día 30 de ese mes.



Igualmente, el López de Ayala ha destacado que la Banda Municipal de Música de Badajoz ofrecerá más de 30 conciertos entre los didácticos, o los destinados a mayores, además de otros de forma puntual. También habrá ópera con el clásico de Verdi 'Aída' el mes de marzo de la mano de Ópera Nacional de Moldavia.



HUMOR, MAGIA Y DANZA



El apartado de humor lo completan a lo largo de 2022 espectáculos de Joaquín Reyes con 'Festejen la broma' en enero; Pantomima Full con 'En su cabeza era espectacular' en mayo; Ismael Lemais y La Kiskillosa con 'Cómo conocí a mi suegra' en junio, o los "siempre geniales" Faemino y Cansado en septiembre.



En magia, se tendrá la oportunidad de disfrutar de unos de los "genios" extremeños como es Jorge Luengo, mientras que en cuanto a la danza hay previstas unas 21 actuaciones, entre las de los festivales de las Escuelas de danza de Badajoz, junto a uno de los clásicos de Navidad como 'El Cascanueces' en diciembre.



Mención aparte merece, continúa el teatro pacense, el espectáculo Femmes del Centro Cedam de Badajoz, una reflexión sobre los estereotipos de la mujer que interpretan María Lama y Laura Jial en el mes de enero.



Finalmente, la terraza de verano del López de Ayala volverá a centrar las actividades en junio y julio con conciertos cuya programación se completará durante los próximos meses. Además, este lugar será escenario de la celebración del XXVIII Festival Ibérico de Cine. El apartado de cine se completa con la programación del Cine Club de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz.